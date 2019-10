Habenhausens Abwehrchef Fabian Rojahn (mit Ball) setzte sich auch im Angriff sehr gut in Szene. Beim 35:21 über Beckdorf traf er zweimal. (OLAF KOWALZIK BREMEN +494216447123, Olaf Kowalzik)

Recht hatte der Oberliga-Handballer mit den leicht ergrauten Haaren, denn der hatte seine beiden Chancen schnörkellos eingenetzt. In einem Spiel, das 20 Minuten später angepfiffen werden musste, weil die Gäste bei der Anreise auf der Autobahn im Stau steckengeblieben waren.

Es war die Belohnung für eine grandiose Abwehrleistung in der ersten Hälfte, in der die Blau-Weißen die Niedersachsen vorzeitig mit 20:8 auf die Bretter schickten. Rojahn schaltete sich als Verteidigungsspezialist zweimal via Konter in den ATSV-Angriff ein und traf dort zum 11:4 (17.) und 15:6 (24.) – es waren seine Saisontore Nummer fünf und sechs. So oft traf Tim Steghofer gleich in den ersten 25 Spielminuten, und der war bis in die Fingerspitzen hoch motiviert. „Es lief richtig gut, ich hatte Bock und bin aus meinem Tief wieder herausgekommen“, sagte der Linksaußen, der von der Außenbahn bis zur Mitte und selbst per Tempogegenstoß unberechenbar traf.

Der Tabellenvorletzte aus Beckdorf wurde nicht nur deshalb von den Hausherren vor der Pause nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen. Die Niedersachsen griffen schon nach sieben Minuten zur Auszeit, weil sie gegen das ATSV-Bollwerk zweimal ins Zeitspiel gingen und bis zum 1:5-Rückstand zweimal am Habenhauser Torwart René Steffens scheiterten. Bis zum Pausenpfiff kam Steffens auf eine fantastische Paradenquote von 46 Prozent, wobei ihm seine Vorderleute am eigenen Sechsmeterkreis das Reagieren aber auch einfach gemacht hatten.

Im Angriff zeigte sich der deutsche Amateurpokalsieger variabel und ließ es im gegnerischen Kasten von allen Positionen scheppern, wobei sich der Halblinke Lukas Feller am Ende mit sieben Toren am erfolgreichsten hervortat. Viermal war auch der Blitztransfer Thies Hermann mit dabei, der nicht einmal zwei Minuten nach seiner Einwechslung per zweiter Welle kraftvoll zum 16:6 traf (25.). „Mein Auftritt war völlig in Ordnung, hätte aber noch besser sein können“, bilanzierte er. Nichts da! Drei fehlerfreie Aktionen vor der Pause (drei Tore) waren eine klasse Visitenkarte, auch der eine Treffer nach dem Seitenwechsel bei einem geblockten Wurf und einem Fehlwurf sind für einen 17-Jährigen bei der ATSV-Premiere nach nur zwei Trainingseinheiten ein starker Wert. „Er hat gezeigt, weshalb wir ihn geholt haben“, sagte der Habenhauser Trainer Matthias Ruckh über den Halblinken mit Zweitspielrecht vom Jugend-Bundesligisten HC Bremen.

Die zweite Hälfte zählte derweil nicht zu den Highlights des ATSV Habenhausen. Außer vielleicht, dass der Linksaußen Mirko Ahrens seinem Team aufgrund des 30. Treffers in der Partie zum 30:18 (46.) eine Kiste Bier spendieren muss. So wollen es die internen Regularien des amtierenden Vizemeisters.

„Wir haben unseren Vorsprung verwaltet“, umschrieb Fabian Rojahn die Spielminuten 30 bis 60. Ja und? „Wir haben zwei weitere Punkte auf der linken Seite stehen“, formulierte es der ATSV-Trainer treffend. Seine Blau-Weißen rücken nach diesem Erfolg im Nachholspiel mit 6:2 Zählern auf den fünften Platz vor. Bei einem Erfolg an diesem Sonnabend über den Tabellenzehnten TuS Rotenburg (19.30 Uhr, Bunnsackerweg) winkt der Sprung auf den zweiten Rang. „Rotenburg ist in der Abwehr ein unangenehmer Gegner und verteidigt robuster als Beckdorf“, warnt Matthias Ruckh vor den Wümmestädtern. „Gegen den dürfen wir uns solch einen zweiten Durchgang nicht erlauben.“

ATSV Habenhausen: Sommerfeld, Steffens, Wessels; Ruthke, Fischer (3), B. Wähmann (2/2), Meier (5), J. Schluroff (2), Rojahn (2), Hintke (1), Ahrens (3), Feller (7), Steghofer (6/1), Hermann (4).