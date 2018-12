Christine Köster stemmte sich mit ihren neun Toren vergeblich gegen die Niederlage.- Mit 26:34 musste sie sich mit dem ATSV Habenhausen dem Vfl Oldenburg III geschlagen geben. (Nils Köster, frei)

Von Beginn an fanden die Gastgeberinnen um ihre beste Werferin Christine Köster (neun Tore/drei Siebenmeter) nicht in ihren Rhythmus, besonders in der Defensive packten die Spielerinnen nicht richtig zu, sondern ließen den VfL um Top-Angreiferin Toni-Luisa Reinemann (10/2) mehr oder weniger ungefährdet nach Belieben schalten und walten. „Die Spielerinnen hatten vermutlich noch die jüngsten Ergebnisse in ihren Köpfen“, versuchte sich die Trainerin an einer Erklärung für den desolaten Auftritt ihres Teams.

Während der ATSV überhaupt nicht ins Spiel fand, dominierten die mit zahlreichen A-Jugend-Bundesligaspielerinnen angetretenen Gäste Spiel und Gegner und führten bereits frühzeitig mit 4:0 (4.). „Wir wollten aggressiv und offensiv verteidigen“, erläuterte Deniza Karametovic, die den verhinderten ATSV-Coach Lars Röwer im Gespann mit Lara Nicolai an der Seitenlinie verrat. Das allerdings funktionierte überhaupt nicht, Oldenburg vergrößerte den Vorsprung bereits innerhalb der ersten 25 Minuten auf teilweise bis zu zwölf Tore (16:4/23.) und ging schließlich mit einem sehr komfortablen Vorsprung in die Kabine.

Während die Gäste auch nach der Pause nahtlos an die starke Leistung der ersten 30 Minuten anknüpfen konnten, stellte sich bei den Habenhauserinnen zunehmend eine tiefe Enttäuschung ein, „weil wir schnell merkten, dass heute nichts zu holen sein würde“, wie die Trainerin erklärte. Es fehlte der letzte Wille, den Rückstand aufzuholen, wiederholt vergaben die Gastgeberinnen aussichtsreiche Torgelegenheiten geradezu fahrlässig. Während einer Auszeit appellierte die maßlos enttäuschte Trainerin an die Ehre ihrer Spielerinnen und versuchte, deren Stärken in den Fokus zu rücken. „Wir haben leider nie an unsere eigenen Stärken glauben können“, resümierte Karametovic, „das müssen wir in der kommenden Woche ganz dringend und sehr deutlich ansprechen und die vielen Fehler ganz genau analysieren.“

Im zweiten Abschnitt holten die Habenhauserinnen dann zwar mit starken zehn Minuten etwas auf und verkürzten den Rückstand zwischen der 45. und 55. Spielminute auf acht Tore (21:29 /55.), davon allerdings zeigten sich die zwar jungen, aber überaus talentierten und dennoch erfahrenen Gäste gänzlich unbeeindruckt und ließen sich den Erfolg letztlich nicht mehr aus den Händen nehmen. Für den ATSV Habenhausen bietet sich nun im letzten Spiel vor der Winterpause bei der SG SV Friedrichsfehn/TuS Petersfehn (Sonnabend, 8. Dezember, 17.30 Uhr) die Gelegenheit, die schlimme Hinrunde mit einem Erfolgserlebnis wenigstens etwas positiver ausklingen zu lassen.

ATSV Habenhausen: Bohlen, Zumpe; Holtz (1), True (4), Köster (9/3), Beisch (1), Lange (2), Peek (4/2), Wefer (1), Heidorn (4), Leder, Setzer.