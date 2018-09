Umso härter erwischte sie die 25:34 (13:14)-Packung beim Ostfriesischen Handball Verein (OHV).

„Unsere Niederlage war verdient, sie hätte aber etwas niedriger ausfallen müssen“, bilanzierte der ATSV-Trainer Matthias Ruckh nach dem Spiel. Letztendlich sind drei, vier Tore mehr oder weniger aber völlig egal: Die Südbremer verpassten die ersten zehn Minuten nach dem Seitenwechsel völlig und leiteten damit die Niederlage vor knapp 1000 Zuschauern selbst frühzeitig ein. „Hätten wir das Spiel bis zur 50. Minute eng gestalten können, dann wäre der Druck für Aurich vor der eigenen Kulisse möglicherweise zu groß geworden“, ließ Ruckh seine ursprüngliche Zielsetzung durchblicken. Es half nichts.

Alternativen fehlen

Irgendwie sollte es aber auch nicht so recht der Tag des ATSV Habenhausen werden. Das Team hatte nämlich schon im Vorfeld auf seinen verhinderten Routinier Björn Wähmann verzichten müssen, dann spielte der Regisseur Janik Schluroff nach einem frühzeitigen Schlag auf die Lippen deutlich gehemmt auf. Als Ende der ersten Hälfte auch noch Yannick Schäfer umknickte und nicht weiter spielen konnte, „fehlten uns die Alternativen und der tiefe Druck von halbrechts auf die OHV-Abwehr“, meinte der Habenhauser Trainer. Die erste Hälfte war aus Sicht der Gäste über weite Strecken gut gelaufen. Abgesehen von den ersten zehn Minuten (4:7) fanden sie gut in die Partie und glichen beim 12:12 durch Mirco Wähmann erstmals aus (28.).

Dafür ließ der Start der Weiß-Blauen in die zweite Hälfte ihrem Trainer die Haare zu Berge stehen, da ihnen der erst in der 29. Spielminute eingewechselte Auricher Torwart Frederik Möhlmann eine große Chance nach der anderen abknöpfte. „Den haben wir zum Weltmeister geworfen“, bemängelte Matthias Ruckh.

Die Folgen waren auf dem Anzeigentableau unverkennbar zu sehen, denn die Bremer fielen innerhalb von achteinhalb eigenen torlosen Minuten hoffnungslos auf 13:20 zurück. Damit war die Messe für sie frühzeitig gelesen. Auch mit einem späteren Torwartwechsel und dem erhöhten Risiko einer doppelten Manndeckung rissen sie das Ruder nicht mehr herum.

Trotz aller Enttäuschung über die zu hohe Abfuhr konnte der Neuzugang Fabian Rojahn bei den Gästen überzeugen. Er stand nicht nur in der Abwehr sicher, sondern übernahm dort auch die Verantwortung und dirigierte seine Mitspieler an die richtigen Plätze. Zu guter Letzt ging er auch bei seinen Vorstößen in der zweiten Welle clevere Wege. Bleibt nur noch die 59. Spielminute zu erwähnen, die sich aus Bremer Sicht noch einmal als Aufreger entpuppte. In der handelte sich der Auricher Wilke de Buhr die direkte Rote Karte ein, weil er den Habenhauser Mirco Wähmann beim Tempogegenstoß mit beiden gestreckten Armen von hinten in den Rücken stieß. „Eine Minute vor dem Abpfiff war das bei dem Ergebnis eine völlig unnötige Aktion“, kritisierte Matthias Ruckh.

Seine Mannschaft steht am Sonnabend um 19.15 Uhr am Bunnsackerweg vor der nächsten hohen Hürde: Gegner ist der Tabellensiebte TV Cloppenburg (3:3 Punkte) um die früheren Habenhauser Lennart Witt und Barna-Zsolt Akascos. „Da müssen wir hinten dicht stehen und unsere erste und zweite Welle laufen“, kündigt Matthias Ruckh an. „Das könnte zumindest ein Schlüssel zum Erfolg werden.“ Wichtig ist aber auch, dass seine Mannschaft den Cloppenburger Kreisläufer Ole Harms in den Griff bekommt. Der führt aktuell die Oberliga-Torschützenliste mit 31 Toren aus drei Spielen an. Der ATSV Habenhausen ist nach seiner Niederlage im Spitzenspiel vorerst mit 4:2 Punkten auf den fünften Tabellenplatz abgerutscht.

ATSV Habenhausen: Sommerfeld, Abshagen; Fischer (2), Meier, Schluroff (6), M. Wähmann (11/1), Rojahn (1), Schäfer, Marien (1), Rudolph (1), Müller (2), Feller, Steghofer (1).