Kai Rudolph rauschte mit den Habenhauser Oberliga-Handballern als Gruppenerster souverän in die zweite Pokalrunde. (Olaf Kowalzik)

Habenhausen. Die 30 Euro Zuschussgeschäft im Landespokal waren für die Oberliga-Handballer des ATSV Habenhausen eine gute Investition. Sie setzten sich beim Viererturnier in Lesum mit 6:0 Punkten vor dem Oberliga-Rivalen TSG Hatten-Sandkrug (4:2), Landesligist TV Oyten (2:4) und dem Landesklasse-Team der HSG Lesum/St. Magnus (0:6) an die Spitze. Damit stehen die Bremer am 13./14. Oktober in der zweiten Pokalrunde Niedersachsen/Bremen.

„Unser Plan ist aufgegangen“, bilanzierte der ATSV-Trainer Matthias Ruckh. Er wollte im letzten Test vor dem Punktspielstart in der Abwehr Beton anrühren und daraus ein flottes Konterspiel aufziehen. Das wurde nach einigen Anlaufschwierigkeiten immer besser.

Das Spielen ohne Backe war der Lerneffekt, den die Weiß-Blauen obendrein gerne mitnahmen. Was in der dritten Liga vorgeschrieben ist, wird in einigen Oberliga-Hallen nämlich überhaupt nicht gerne gesehen. An diesen klebefreien Zustand an den Händen konnten sich die Habenhauser schon einmal gewöhnen.

Einigen von ihnen fiel das im Auftaktspiel gegen den Gastgeber aus Lesum/St. Magnus zunächst schwer, wobei insbesondere die Streuung von Rechtsaußen Hauke Marien im Angriff im ersten Durchgang etwas höher war. Der ATSV Habenhausen gab nach der mageren 9:6-Pausenführung gegen die drei Klassen tiefer spielenden Nordbremer Gas und kam über das 13:6 von Kai Rudolph zu einem standesgemäßen 20:9-Erfolg. Im zweiten Duell gegen den Landesligisten TV Oyten, der sich mit vier Bundesliga-A-Jugendlichen verstärkt hatte, schottete der starke ATSV-Keeper Daniel Sommerfeld sein Tor in Zusammenarbeit mit der Abwehr in den ersten 15 Minuten bis zur Pause gnadenlos ab (10:0). Habenhausen siegte letztlich mit 17:3.

Bis dahin hatte Matthias Ruckh je Halbzeit zum Blockwechsel gegriffen und bis auf den Linksaußen Lukas Ole Müller auf sämtlichen Positionen rotiert. Vor allem auf der Angriffsmitte kamen anstelle des verhinderten Janik Schluroff Björn Wähmann, Lukas Feller und Victor Monroy zum Einsatz. Außerdem betrat der Rückkehrer Yannick Schäfer auf dem Regisseurposten Neuland und gefiel dort mit vielen Entscheidungen, mit denen er seine Mannschaftskameraden gut in Szene setzte. „Er die Spielführung gut übernommen“, konstatierte der Habenhauser Trainer, der im rechten Rückraum wiederum den Neuzugang Fabian Rojahn testete. Der Abwehrspezialist, der in der 6:0-Deckung eine zentrale Rolle einnimmt, ist beim Konter für die Ballbeschleunigung zuständig und schaltet sich in der ersten und zweiten Welle auch in die Offensive mit ein. Im Angriff gefiel er auf Halbrechts mit sicheren Abspielen und guter Übersicht. „“Fabi“ ist trotz seiner Größe kein Baller-Typ, das soll er auch gar nicht sein“, betont Ruckh.

Im alles entscheidenden Duell gegen den bis dahin ebenfalls ungeschlagenen Oberliga-Novizen TSG Hatten-Sandkrug setzten sich die Südbremer nach dem 5:5 bis Seitenwechsel durch die Tore von Björn Wähmann (2) und Lukas Ole Müller auf 8:5 ab. Danach war die Messe für die Niedersachsen schnell gelesen, da die ATSV-Deckung die Schlagwürfe und Kreisanspiele des Hatter Torjägers Andre Haake gut abschirmte. Im Angriff gefielen die Habenhauser mit ihrem Tempospiel, cleveren Auftakthandlungen und dem Druck, den sie aus der Tiefe ihrer zweiten Reihe entfachten. Das führte dazu, dass sich der favorisierte Drittliga-Absteiger durch die Treffer von Björn Wähmann (2), Mirco Wähmann und Felix Meier binnen drei Minuten vorentscheidend auf 12:5 absetzte. Nach dem klaren 17:6-Zwischenstand ließen die Weiß-Blauen noch drei Gegentreffer zum 17:9-Endstand zu. Damit war ihr Einzug als Gruppensieger in die nächste Pokalrunde perfekt.

Matthias Ruckh bittet seine Mannschaft bis zum Saisonaufgalopp am Sonnabend um 18 Uhr beim TSV Bremervörde um den Ex-Habenhauser Adnan Salkic noch dreimal zum Training. Danach gehen die Weiß-Blauen voll fokussiert ins erste Punktspiel. „Vor zwei Jahren war Habenhausen nach dem Drittliga-Abstieg mit einer 26:32-Niederlage in Bremervörde in die Saison gestartet, das soll uns nicht passieren“, wünscht er sich. Dann stehen ihm auch die in Lesum noch fehlenden Janik Schluroff und Tim Steghofer zur Verfügung.

ATSV: Sommerfeld, Abshagen; Müller (11), B. Wähmann (10), M. Wähmann (7/3), Marien (7), Rudolph (6), Fischer (4), Meier (3), Feller (2), Schäfer (2), Rojahn (2), Monroy.