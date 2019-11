Zwei stehen derzeit auf dem ersten Platz ihrer Liga. Das sind neben den Schülern in der Stadtliga auch die Damen in der Bezirksliga OHZ/VER/HB.

Gerade konnten die Damen um Mandy Ehrlicher gegen den SV Werder Bremen II einen 8:3-Sieg einfahren und stehen nun mit 8:2 Punkten an der Tabellenspitze, knapp vor der dem ATSV Sebaldsbrück II. Die Eingangsdoppel endeten noch unentschieden. Dabei setzten sich Mandy Ehrlicher und Anja Nuhn durch und sollten auch in den Einzeln erfolgreich bleiben.

In den Einzeln brachten Meike Lau gegen Silke Poggenburg und Mandy Ehrlicher gegen Jasmin Epple Habenhausen mit 3:1 in Führung. Anschließend gelang es Nele Kuhlmann-Lehmkuhle gegen Andrea Lau-Flohr, für Werder auf 2:3 zu verkürzen. Aber Nuhn gegen Koch und Ehrlicher gegen Poggenburg bauten die Führung für Habenhausen wieder aus, 5:2. Dann wurde es extrem spannend. Sowohl Lau gegen Epple als auch Nuhn gegen Kuhlmann-Lehmkuhle lieferten sich hart umkämpfte fünf Sätze. Würden die Werderanerinnen erneut den Anschluss schaffen? Lau und Nuhn bewiesen jedoch Nervenstärke, entschieden jeweils den fünften Satz für sich und brachten Habenhausen damit 7:2 in Führung. Koch konnte noch einen dritten Punkt für Werder erkämpfen, bevor es Ehrlicher vorbehalten blieb, den Siegpunkt einzufahren.

Die erste Herrenmannschaft behauptet sich erstaunlich souverän im oberen Drittel der Verbandsliga Nord. Nach dem deutlichen 9:2-Sieg gegen den Hundsmühler TV musste das Team um Justin Gomez zwar gegen den ESV Lüneburg eine unerwartete 6:9-Niederlage verkraften, aber sie haben dieses hart umkämpfte Match, in dem sieben der 15 Spiele erst im fünften Satz entschieden wurden, gut weggesteckt.

Nur zwei Tage später erkämpften sie sich gegen den TSV Eintracht Hittfeld einen 9:5-Sieg und stehen nunmehr mit 9:5 Punkten auf Platz drei. Dabei waren sie mit 1:2 etwas unglücklich aus den Doppeln gestartet. Aber Maxi Wojciechowski konnte mit dem ersten Einzel zum 2:2 ausgleichen. Anschließend erkämpften Yannick Möhle und Micha Phil Görler mit ihren Siegen die Führung zum 4:2. Doch die Hittfelder kamen wieder heran, plötzlich stand es 5:5. Alles schien wieder offen. Aber die Habenhauser kämpften konzentriert weiter, holten Punkt um Punkt. Mannschaftsführer Justin Gomez blieb es dann vorbehalten, den Sack zuzumachen zum 9:5-Sieg für Habenhausen.