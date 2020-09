Simona Halep hatte in der ersten Runde keine Probleme. Foto: Christophe Ena/AP/dpa (Christophe Ena / dpa)

Halep, die 2018 in Paris ihren ersten Grand-Slam-Titel gewann, benötigte nur 1:22 Stunden für ihren Erfolg. Die Nummer zwei der Welt hatte erst am Montag das Masters-1000-Event in Rom gewonnen. Zuvor hatte sie auf eine Teilnahme an den US Open verzichtet.

Mitfavoritin Victoria Asarenka erreichte bei den French Open die zweite Runde. Foto: Alfredo Falcone/LaPresse via ZUMA Press/dpa (Alfredo Falcone / dpa)

Auch Mitfavoritin Victoria Asarenka hat die zweite Runde erreicht. Die 31 Jahre alte Belarussin bezwang Danka Kovinic aus Montenegro 6:1, 6:2.

Anna-Lena Friedsam ist hingegen als erste deutsche Tennisspielerin ausgeschieden. Die 26-Jährige verlor gegen Alexandra Sasnowitsch aus Belarus mit 2:6, 6:2, 3:6. Bei widrigen äußeren Bedingungen mit Kälte, Regen und Wind musste sich die Fed-Cup-Spielerin nach 1:44 Stunden geschlagen geben.

