Viel Kritik löste das Zeigen, eines Anti-Hopp Plakates, einiger Gladbachfans beim Spiel gegen Hoffenheim aus. (TORSTEN SILZ/dpa)

Wenn an einem Wochenende wie diesem auf einem riesigen Plakat in einem riesigen Fußballstadion das Konterfei eines Menschen mit einem Fadenkreuz hochgehalten wird, wenn damit also quasi in Bildsprache auf dem Riesenplakat steht: „Tötet Diemar Hopp“, dann ist das: maximaler Hornochsen-Mist. Zu Recht ermittelt der DFB gegen, ja, gegen wen, wie soll man sie nennen? Es verbietet sich wohl, sie Mönchengladbacher Fans zu nennen. Und doch geschah etwas Gutes in Mönchengladbach. Fans pfiffen die vom Borussia-Manager Hornochsen genannten Hopp-Hasser aus. Der Schiedsrichter sagte, er lasse erst weiterspielen, wenn das Plakat von der Tribüne verschwindet. So muss es laufen: Die Zivilgesellschaft sagt den Unverschämten, wo es lang geht.

Es geht um Haltung. Sie auch im Fußball zu zeigen, auf dieser öffentlichkeitswirksamen Plattform für Botschaften und Signale, ist wichtiger denn je. Der Fußball könnte noch viel mehr tun. Wie zu hören ist, haben Hoffenheimer Spieler gesagt, sie ­hätten den Platz verlassen, wenn das Plakat bleibt. Hornochsen-Aktionen lassen sich womöglich nie ganz verhindern. Ihre Ächtung aber geht alle an.