Der Hamburger SV beendete gegen Regensburg seine kleine Krise. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa (Daniel Bockwoldt / dpa)

Liga-Spitzenreiter Arminia Bielefeld ist erst am Montagabend (20.30 Uhr/Sky) beim Tabellendritten VfB Stuttgart zu Gast. Auch der 1. FC Heidenheim auf Rang vier wahrte durch einen 3:1 (3:0)-Heimerfolg gegen den Tabellenvorletzten Karlsruher SC seine Aufstiegsambitionen. Im Abstiegskampf erspielte sich der VfL Bochum am Samstag ein 0:0 beim zuvor viermal in Folge siegreichen SV Darmstadt 98. (dpa)