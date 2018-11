Lewis Hamilton hat sich beim Grand Prix von Brasilien die Pole Position gesichert. Foto: Paulo Lopes/ZUMA Wire (Paulo Lopes / dpa)

Dritter in Interlagos wurde Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas. Vettel drohte allerdings eine Strafe, da er beim Wiegen des Autos offiziellen Angaben zufolge die Waage in der Boxengasse zerstört hatte. Der Fall wurde an die Rennkommissare weitergeleitet. Für Hamilton war es indes schon die 82. Pole seiner Karriere und die zehnte in dieser Saison. (dpa)