Formel 1 in Österreich

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Hamilton startet in Spielberg mit Trainingsbestzeit

Lewis Hamilton ist mit einer Bestzeit in das Grand-Prix-Wochenende in Österreich gestartet. Der fünfmalige Formel-1-Weltmeister benötigte beim ersten Freien Training 1:04,838 Minuten für seine schnellste Runde auf dem Red Bull Ring in Spielberg.