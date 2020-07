Wünscht sich Sebastian Vettel weiter in der Formel 1: Weltmeister Lewis Hamilton. Foto: Bryn Lennon/POOL Getty/AP/dpa (Bryn Lennon / dpa)

„Er hat dem Sport noch viel mehr zu geben und kann noch eine Menge mehr erreichen.“ Es sei für die Formel 1 wichtig, so viele Topfahrer wie nur möglich zu haben. „Man sollte die Weltmeister halten, das ist nur gut für den Sport“, sagte der sechsmalige Weltmeister. Vettel (33) muss Ferrari Ende dieses Jahres verlassen, seine Zukunft ist offen. In Fernando Alonso (38) kehrt 2021 ein zweimaliger Weltmeister in die Formel 1 zu Renault zurück.

