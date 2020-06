Saisonbeginn nach Corona-Pause

Handball-Bundesliga soll am 1. Oktober starten

Die Handball-Bundesliga will am 1. Oktober in die neue Saison starten und dann auch möglichst wieder vor Zuschauern spielen.