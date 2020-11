Coronavirus-Pandemie

Handball-Bundesliga will in WM-Debatte auch Experten fragen

In der Debatte um die Austragung der Handball-WM im Januar in Ägypten will die Bundesliga (HBL) den Kontakt zum Weltverband IHF in nächster Zeit intensivieren.