Inzwischen ist Willi Lankenau selbst zur lebenden Legende geworden, kürzlich feierte er seinen 70. Geburtstag.

Handball bestimmt auch heute noch sein Leben, am Wochenende wird er mit dem Trainerteam Thomas Panitz und Holger Brause nach dem Aufstieg in der Landesliga an den Start gehen. Willi Lankenau freut sich, den jungen Spielern mit seinen jahrzehntelangen Erfahrungen zur Verfügung zu stehen. Nach dem Aufstieg der Mannschaft in die Landesliga hofft Lankenau in der neuen Saison auf eine Platzierung in der Spitzengruppe.

An Erfahrung ist Lankenau nicht zu übertreffen. Schließlich ist er einer der wenigen Bremer Handball-Nationalspieler. Er begann mit 22 Jahren im Nationalteam und war bei 26 Länderspielen dabei. Lankenau hat für den Verein TV Mahndorf mit Handballgrößen wie Heiner Brandt und Joachim Deckarm auf dem Feld gestanden. Leider verpasste er die Teilnahme an den Olympischen Spielen 1976 in Montreal: „Nationaltrainer Vlado Stenzel war angetan von meiner Spielintelligenz und meinen technischen Fähigkeiten, aber ich war zu klein und wurde kurz vorher von ihm leider noch aus dem Kader genommen.“