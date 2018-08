Starkes Teilnehmerfeld

Handballturnier bei der SG Findorff

Olaf Kowalzik

Findorff. Es ist der größte Härtetest der SG Findorff vor dem Saisonstart in der Handball-Landesklasse der Männer: Der Aufsteiger bittet am Sonntag von 11 Uhr bis 17.15 Uhr zu einem Vorbereitungsturnier in die Halle an der Nürnberger Straße.