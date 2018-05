Ein Nachfolger für Cheftrainer Florian Marotzke steht noch nicht fest. (Hansepixx)

Handball-Zweitligist SV Werder Bremen hat sich von seinem Cheftrainer Florian Marotzke getrennt. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt. „Wir haben gemeinsam die vergangenen Monate aufgearbeitet und auch vorausgeblickt. Letztlich sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es zu viele unterschiedliche Auffassungen gibt, um auch in der nächsten Spielzeit zusammenzuarbeiten“, sagte Martin Lange, Vorsitzender Handball des SV Werder.

Deshalb sei es sinnvoll, sich zu trennen – und zwar „in beiderseitigem Einvernehmen“, wie es in einer Pressemitteilung des Vereins heißt. Die Zusammenarbeit mit Marotzke, dessen Vertrag noch bis zum 30. Juni 2019 lief, endet nun zum 30. Juni 2018. Florian Marotzke, zuvor drei Jahre bei der HSG Hannover/Badenstedt tätig, hatte die Bremer Zweitligamannschaft zur Saison 2017/2018 übernommen.

Nach zwei zwölften Plätzen in den Spielzeiten zuvor hatte der A-Lizenz-Inhaber mit Werder Rang elf erreicht und das Team zum erneuten Klassenerhalt geführt – trotz großen Verletzungspechs in der Rückrunde und einer eklatanten Auswärtsschwäche (nur vier Punkte). „Ich hätte die Arbeit gerne fortgeführt“, sagte Marotzke.

Doch sei man bei der Analyse der abgelaufenen Serie zu der Überzeugung gelangt, dass eine Trennung für alle Seiten die beste Entscheidung sei. Ausschlaggebend gewesen seien „viele kleine Dinge, die die grundsätzliche Ausrichtung betreffen“. Die Summe des Ganzen, so Marotzke weiter, habe dann dazu geführt, die Zusammenarbeit zu beenden und sich auf einen Aufhebungsvertrag zu verständigen.

Am Dienstag dieser Woche wurde die Damenmannschaft von der Entscheidung in Kenntnis gesetzt, am Mittwoch leitete der 37-Jährige dann das letzte Training bei der weiblichen A-Jugend, die er an diesem Wochenende in Groß Lafferde noch in der zweiten Qualifikationsrunde zur Bundesliga betreuen wird. „Das wird noch mal sehr emotional“, sagte Marotzke, der sich im Anschluss in den Urlaub verabschiedet.

Unklar ist derweil, was aus Marotzkes Co-Trainer Dominic Buttig wird. Buttig war im vergangenen Sommer mit Marotzke aus Badenstedt gekommen und fungierte sowohl bei den Damen als auch bei den A-Mädchen als Assistenzcoach. „Dominic hat einen guten Job im Jugendbereich gemacht“, sagte Lange, „wir würden gerne mit ihm weiterarbeiten.“

Noch kein Nachfolger

Einen Nachfolger für den nun vakanten Trainerposten hat der SV Werder zwar noch nicht, klar ist aber, dass der Verein an der vor Jahresfrist erstmals eingeführten Hauptamtlichkeit festhalten wird. „Wir wollen so schnell wie möglich einen neuen Trainer präsentieren“, sagte Martin Lange. Man habe die Fühler ausgestreckt und auch schon erste Gespräche geführt, teilte Werders Leistungssport-Koordinator Patrice Giron mit.

Der SVW wolle zudem „ein unverbrauchtes Gesicht“ verpflichten, so Giron. Das Anforderungsprofil für den neuen Chefcoach sieht dabei nach Informationen des WESER-KURIER unter anderem auch eine unmittelbare räumliche Nähe zu Bremen vor. Eine tägliche Pendelei über die Autobahn, wie Marotzke es zuletzt zwischen seinem Wohnort Hannover und seinem Arbeitsplatz in Bremen praktiziert hat, soll es künftig nicht mehr geben.

Durch die Hauptamtlichkeit, so die Einschätzung von Patrice Giron, könne absehbar ein noch größerer Mehrwert erzielt werden. „Florian Marotzke hat strukturell für neue Ansätze gesorgt und erste Impulse gesetzt“, sagte Giron. Das Potenzial, das diese finanziell mit großem Mehraufwand verbundene hauptamtliche Trainerstelle biete, sei indes noch nicht ausgeschöpft.

Grundsätzlich, so betonen die Klub-Verantwortlichen allerdings auch, wird Werder an seiner Philosophie festhalten. Der Verein möchte eine gute Adresse für Talente aus Bremen und dem Umland bleiben und ambitionierten Spielerinnen die Chance geben, sich auf Zweitliganiveau sportlich weiterzuentwickeln. Für den Einkauf teurer Starspielerinnen wird Werder also kein Geld in die Hand nehmen. Statt dessen setzt der Klub auch für die nächste Saison auf Kontinuität im Kader.

Das Aufgebot wird sich personell gegenüber der abgelaufenen Serie kaum verändern und bietet weiterhin auch reichlich Qualität. Angefangen bei Schlüsselspielerin und Haupttorschützin Merle Heidergott, die ihren Vertrag in Bremen bis 2021 verlängert hat. Gemeinsam mit Isabelle Dölle bildet die 22-jährige Heidergott das torgefährlichste Rückraumduo der Liga.

Zudem kann der noch zu findende Werder-Coach fest mit Mannschaftsführerin Birthe Barger, Abwehrchefin Nele Osterthun, Torhüterin Alexandra Meyer, Spielmacherin Rabea Neßlage sowie Alina Otto, Lotta Heinrich, Jana Schaffrick, Lena Thomas, Lena Janssens und Nachwuchstalent Jordis Mertens planen. Der bisher einzige externe Neuzugang ist Rückraumspielerin Katharina Meier vom Buxtehuder SV. Die bereits im Februar verpflichtete Junioren-Nationalspielerin ist künftig die vierte Linkshänderin im Werder-Team und für den rechten Rückraum vorgesehen.