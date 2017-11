Böse Miene zum – aus ihrer Sicht – bösen Spiel: die zurückgetretenen Hastedt-Trainer Gökhan (rechts) und Samet Deli. (Hagen Kelber, FR)

Mischen sich Geldgeber, oder solche, die es werden wollen, in die Vereinspolitik ein, kann es Probleme geben. Das ist im großen wie im kleinen Fußball so. Die Probleme im kleinen Fußball können dabei sehr schnell sehr groß werden. Beispiel: die Bremen-Liga. Der Bremer SV, Tabellenführer der Liga, rutschte in der vergangenen Woche in ein veritables Schlamassel. Einem sogenannten Freundeskreis habe die sportliche Entwicklung nicht gefallen heißt es. Mittlerweile wurde der Trainer entlassen, der Sportliche Leiter trat zurück. Die Mannschaft tritt zu den Spielen nur noch unter Protest an. Man sagt, viele Spieler wollen den Verein im Winter verlassen.

Man sagt auch, dass einige von ihnen, zusammen mit dem geschassten Trainer Sasa Pinter, zum BSC Hastedt wechseln wollen. Zu einem Verein, in dem nun ebenfalls das Chaos ausgebrochen ist. Sogar ein Rassismus-Vorwurf gehört zu dem Chaos. Gökhan Deli, am Dienstag gemeinsam mit seinem Bruder und Assistenten Samet als BSC-Trainer zurückgetreten, behauptete am Mittwoch: „Es gab einen rassistischen Vorfall, der mich und meinen Bruder dazu bewegt hat, unsere Tätigkeit sofort zu beenden.“ Der Vater eines Spielers, ein potenzieller Investor, knüpfe seine Investition an die Bedingung, dass der Verein den Trainer austauscht und den Ausländeranteil senkt. Der Verein habe sich noch nicht entschieden, ob er auf das Angebot eingehe. „Dass Hagen Kelber überhaupt darüber nachdenkt, ist eine Frechheit“, sagt Deli. Ein Geldgeber, der – Zitat Deli – „kein Geld in eine Kanackentruppe pumpen will“, gehe gar nicht.

Hagen Kelber ist der Abteilungsleiter Fußball beim BSC. Der Rassismus-Vorwurf sei unverschämt, sagt er. Der Verein habe sich das Fairplay und das No-Racism-Motto auf die Fahnen geschrieben. Kelber behauptet: Seit Längerem stimme es in der Führung der Mannschaft nicht. „Viele Sachen laufen nicht rund“, behauptet er. Er führt es nicht konkret aus. Mit dem hohen Ausländeranteil im Team habe es aber nichts zu tun. Deli habe „eine Überreaktion“ gezeigt und würde „absichtlich Unwahrheiten“ verbreiten.

Thomas Kociper, besagter Vielleicht-Investor, wehrt sich vehement gegen Delis Kanacken-Unterstellungen. „Das käme mir niemals in den Sinn und stimmt einfach nicht. Ich bin selber ein Ausländer“, sagt er. Er stamme aus dem früheren Jugoslawien. „In meiner Firma arbeiten zu 100 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund, und ich hatte noch nie Probleme oder Abneigungen gegenüber Ausländern“, sagt er. Es wirke für ihn so, als würden die Deli-Brüder „einfach nur versuchen, sich auf Kosten anderer mit einer weißen Weste vom Verein zu verabschieden“.

Sponsor mit „gewissen Erwartungen“

So weit, so schlecht. Die Geschichte hat auch in diesem Fall eine Vorgeschichte: Am Sonntag, als Hastedt 3:0 gegen Grolland gewann, war BSC-Spieler Maurice Kirsch von Trainer Deli aus der Mannschaft verbannt worden. Jener Spieler, dessen Vater Thomas Kociper als möglicher Geldgeber gehandelt wird. Kirsch soll sich gegenüber Co-Trainer Samet Deli undiszipliniert verhalten haben. In ein klärendes Gespräch zwischen Trainer und Spieler habe sich laut Deli schließlich der Spielervater eingemischt.

„Er hat gesagt, dass ich nächste Woche ja eh nicht mehr der Trainer sein werde“, sagt Deli. Kelber sei schon mehrfach an ihn mit der Bitte herangetreten, Kirsch spielen zu lassen. Dessen Vater pumpe dann Geld in den Verein. Deli: „Das kam für mich nie infrage.“ Kociper widerspricht auch hier vehement. Er habe zwar recht lautstark in den Dialog zwischen seinem Sohn und den Delis eingegriffen. „Aber dass sie bald nicht mehr Trainer sind, habe ich nie gesagt“, sagt er.

Abteilungsleiter Kelber berichtet seinerseits von einer Bitte der Deli-Brüder. Ob er nicht mal mit einem türkischen Sponsor sprechen wolle? Es sei ein Termin vereinbart worden, zu dem der Sponsor jedoch nicht erschienen sei. In einem Gespräch mit den Delis habe er, Kelber, den Brüdern mitgeteilt, dass der Verein Kontakt „zu einem neuen Sponsorenkreis“ hergestellt habe. Der habe aber „gewisse Erwartungen“. Welche konkret, sagte Kelber nicht. Er habe auch bewusst nicht eingegriffen, als am Dienstag im Beisein des Vorstands sich der Trainer gegenüber der Mannschaft erklärte und den Kanacken-Vorwurf in den Raum stellte. Kelbers Begründung: „Es hat für mich einfach keinen Sinn gemacht, in dieser Auseinandersetzung, in der bewusst Unwahrheiten verbreitet wurden, etwas zu sagen.“

Und was sagt die Mannschaft, die sich jetzt erst mal selbst trainiert? Sie ist nach dem Bremer SV nun die zweite Mannschaft, die in der Bremen-Liga quasi nur unter Protest antritt. Angeblich wollen viele Spieler gehen im Winter, einige ja angeblich zum BSC. „Ich bin tief enttäuscht“, sagt Iman Bi-Ria, stellvertretender Mannschaftskapitän und im Hauptberuf Polizeikommissar. Es grenze für ihn an Rassismus, was er da von seinem (ehemaligen) Trainer am Dienstag gehört habe. Kapitän Sedat Yücel kommentiert unterdessen das, was der Vereinsvorstand auf der Mannschaftssitzung (nicht) gesagt hat zu den Vorwürfen. „Hagen hat uns einfach keine Antwort gegeben“, sagt Yücel, „das reicht uns.“