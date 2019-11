Der FCO hatte mit der aggressiven Spielweise der SFL Bremerhaven zu kämpfen. Hier setzt sich Affamefuna-Michael Ifeadigo gegen zwei Gegenspieler durch. (Karsten Klama)

Das war knapp: Erst ein Foulelfmeter in der Schlussphase sicherte den Fußballern des FC Oberneuland einen 2:1 (0:1)-Heimsieg über die SFL Bremerhaven. Dabei lebte das Duell des Spitzenreiters gegen den Dritten vor allem von der Spannung und einem Gäste-Team, das regelmäßig die Grenzen des Erlaubten austestete. Man könnte also sagen: Der FCO ist mit einem blauen Auge davon gekommen. Und deshalb bleibt es dabei: Oberneuland kassierte in 14 Saisonspielen lediglich eine Niederlage und liegt nach wie vor an der Spitze der Bremen-Liga.

Lange hatten die Bremerhavener schritthalten können mit den Spitzenteams aus Oberneuland und Schwachhausen. Dann folgten die Niederlage gegen den TuS (0:2) und das Remis gegen den Bremer SV (2:2). Vor dem Spiel beim FCO war der Tabellendritte also bereits durch acht Punkte (bei einem Nachholspiel) vom Spitzenreiter getrennt. Angesichts des dritten sieglosen Spiels in Folge ist der Zug nach ganz oben also erst einmal abgefahren.

„Sie spielen aber auch in dieser Saison eine bärenstarke Serie“, betonte Kristian Arambasic bereits vor der Partie. Für den FCO-Coach bestand die Herausforderung in diesem Duell vor allem in der unangenehmen Taktik des Gegners. Denn die SFL gilt als sehr defensivstark, und sie ist mit einem sehr effektiven Konterspiel versehen. Insofern verbanden die Oberneulander trotz der jüngsten Misserfolge des Gastes also keine leichte Aufgabe mit diesem Spiel. Und tatsächlich lag auch keine leichte Aufgabe vor dem Gastgeber. Ganz im Gegenteil.

Nachdem SFL-Kapitän Tjark Virkus bereits in der achten Minute im Anschluss an eine Bremerhavener Ecke per Kopf zum 1:0 getroffen hatte, wurde es sogar nach etwas schwerer. Zunächst schien der FCO sogar ein wenig geschockt vom frühen Gegentreffer, und nach wie vor musste er sich ja noch einstellen auf die recht aggressive Spielweise der Gäste. Sie ließen ihren Gegnern regelmäßig keinen Zentimeter Raum, attackierten bisweilen überhart und kauften dem Gastgeber den Schneid ab. Immerhin zweimal tauchte Tom Keil vor dem gegnerischen Tor auf (16, 27.), verzog allerdings jeweils in aussichtsreicher Position. Die beste Torchance des ersten Durchgangs besaß deshalb die SFL, als Arne Birreck erneut nach einem Eckball mit einem Kopfball an der Latte des Bremer Tores scheiterte (35.).

Es musste also etwas passieren im zweiten Durchgang. Tatsächlich fand der FCO nach der Pause besser ins Spiel, und natürlich half auch der frühe Ausgleich durch Denis Nukic (48.). Die Möglichkeiten für Boris Koweschnikow (61.), Amadou Sarr (69.) und Ebrima Jobe (73.) verschafften dem Gastgeber in der Folge auch ein Chancenplus. Wirklich zwingend vermochte sich der Gastgeber angesichts der heftigen Gegenwehr aber nicht in Szene zu setzen. Also musste ein Foulelfmeter helfen, den der eingewechselte Sarr (nach einem Foul von Tommi Felker an ihm) zum Siegtreffer nutzte (83.).