Handball-A-Jugend siegt in Cuxhaven

Hastedt gewinnt Beachturnier

Olaf Kowalzik

Hastedt. Die männliche A-Jugend der SG HC Bremen/Hastedt hat eine Woche nach dem Aufstieg in die Handball-Bundesliga gleich den nächsten Erfolg gefeiert: Die Mannschaft um Miro Schluroff, Bjarne Budelmann und Co. setzte sich beim Beachhandball-Turnier in Cuxhaven-Duhnen unter 18 Teilnehmern an die Spitze.