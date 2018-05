Bremen. Die männliche A-Jugend der SG HC Bremen/Hastedt und die weibliche A-Jugend des SV Werder Bremen haben die zweite Aufstiegsrunde zur Handball-Bundesliga erreicht. Die Chancen auf den Sprung unter die besten 48 Mannschaften Deutschlands sind für die Hastedter am kommenden Sonnabend in Lahstedt groß. Aus der Vierer-Gruppe mit Hastedt, dem TV Oyten, BSV 93 Magdeburg und HC Elbflorenz steigen drei Mannschaften direkt auf, der Vierte bekommt in einer bundesweiten Qualifikationsrunde noch eine weitere Chance auf ein Erstliga-Ticket.

Die Bremer steigen allerdings mit einer 18:20-Niederlage belastet ins nächste Turnier ein, da sie sich in ihrer Vorrunde in Helmstedt gegen den BSV 93 Magdeburg eine neunminütige Schwächephase geleistet hatten. Damit standen sie im letzten Vorrundenspiel gegen den Bundesliga-Absteiger HSG Grüppenbühren/Bookholzberg (17:15 gegen Magdeburg) unter extremem Erfolgsdruck und mussten diesen zum Weiterkommen mit mindestens zwei Toren Differenz schlagen. Das gelang auch dank des starken Mittelangreifers Bjarne Budelmann (11/6 Tore) letzt souverän (24:14). „Möglicherweise reicht uns jetzt am Sonnabend in Lahstedt schon ein Sieg zum Direktaufstieg“, sagte Tim Schulenberg. Letztendlich sollen aber möglichst zwei Erfolge über Oyten und Elbflorenz für absolute Klarheit sorgen.

Die Erfolgsaussichten der A-Mädchen des SV Werder Bremen sind am Sonntag in Lahstedt nicht ganz so überragend, da sich aus ihrer Vierergruppe mit der SG Rödertal/Radeberg, SV Union Halle-Neustadt und der HSG Nienburg nur der Erstplatzierte den Bundesliga-Direktaufstieg sichert. Die Teams auf den Plätzen zwei und drei dürfen aber immerhin noch in einer bundesweiten Qualifikationsrunde weiter auf den Aufstieg in die höchste Spielklasse hoffen.

Die Grün-Weißen gehen in Lahstedt mit der Hypothek einer 21:24-Niederlage gegen Nienburg belastet in die zweite Runde, weil sie in ihrem Auftaktspiel gegen die Niedersachsen noch nicht ganz wach waren. „Es ist aber noch alles offen, da sich vier Teams auf Augenhöhe begegnen werden“, sagt Werders Trainer Florian Marotzke. Seine Mannschaft hatte sich in der Vierergruppe in Edemissen nach der Auftaktniederlage gegen Nienburg keine Blöße mehr gegeben. Der Erstliga-Nachwuchs des Thüringer HC, mit 2:4 Punkten am Ende Gruppendritter, wurde dank einer überragenden Leistung in Angriff und Abwehr mit 26:17 abgefertigt. Danach setzten sich die Bremerinnen auch gegen die sieglose HSG Osnabrück klar mit 20:10 durch.