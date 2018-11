Der vierfache Torschütze Linus Jöhnk kassierte mit der SG HC Bremen/Hastedt eine bittere 28:29-Niederlage gegen den TuS Komet Arsten. (Picasa und Vera Franke, frei)

„Wir haben heute leider nicht die Leistung abrufen können, die zum Sieg erforderlich gewesen wäre“, analysierte der SG-Coach Marten Franke die enge Partie. „Arsten hat noch einen Tick besser gekämpft und am Ende auch das Quäntchen mehr Glück auf seiner Seite gehabt.“

Nach einer Abtastphase (5:5) stabilisierten die Gäste ihre Abwehr und leiteten damit eine starke Periode ein, in der die Führung auf 9:5 ausgebaut werden konnte. Paul Bonnet zog dabei geschickt die Fäden, er war aber aufgrund einer gerade gerichteten Nase etwas zurückhaltender als gewohnt und strahlte wenig Torgefahr aus. Besser machte es der Arster Mittelmann Noah Vrolichs (7/1 Tore), der sein Team wieder auf 14:15 heranbrachte.

In der zweiten Hälfte wogte das Spiel bei nahezu ständiger Ein- bis Drei-Tore-Führung für Hastedt hin und her (23:20), das Team schaffte es jedoch nicht, sich noch weiter abzusetzen. So blieben fünf Großchancen ungenutzt, als Folge glich Arsten nicht nur aus, sondern ging beim 28:27 sogar selbst in Führung. Nach dem 28:28 von Nikias Scharnke gelang Arsten 28 Sekunden vor dem Ende das etwas glückliche 28:29 – es war die vierte TuS-Führung im ganzen Spiel.

„Wir haben zu viele technische Fehler begangen und auf unserer linken Deckungsseite nicht gut verteidigt“, resümierte Marten Franke. Seinem Team, das erst seit fünf Monaten unter Leistungsgesichtspunkten trainiert ist letztlich die fehlende Erfahrung zum Verhängnis geworden. „Dennoch befindet es sich auf dem richtigen Weg“, ist Franke überzeugt.

SG HC Bremen/Hastedt: Baraniak; Duris (5), Bonnet (4), Papin, Scharnke (5), Horstmann (5/2), Uckac (5), Jöhnk (4), Kohaupt, Geils, Schreiber.