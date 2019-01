Auch fünf Tore von Sören Fuhrmann reichten HC Bremen nicht zum Sieg. (Maren Franke, frei)

Der Start der Bremer sah verheißungsvoll aus, schnell legte das Team ein 3:1 aufs Parkett. Danach folgten jedoch einfache individuelle Fehler, Marko Berdar und John Westermeier unterliefen zudem zahlreiche individuelle Abwehrschnitzer. „Wir haben den Kampf eins-gegen-eins nicht angenommen und den Gegner ohne Kontakt werfen lassen. Das darf einer guten Abwehr nicht passieren“, war Marten Franke auf seine Spieler sichtlich sauer.

Obwohl der Bremer Angriff in der ersten Hälfte überzeugte und 13-mal traf, nahmen die Gäste nur einen hauchdünnen 13:12-Vorsprung mit in die Kabine. Im zweiten Durchgang stabilisierte sich ihre Deckung und ließ nur neun Gegentreffer zu. „Aber auch das waren viel zu viele, insbesondere weil wir die von Marten Kuhlmann gehaltenen Würfe nicht für uns als Abpraller sichern konnten“, bemängelte Marten Franke. Sein Team erzielte im zweiten Durchgang lediglich sieben Tore, dabei machten die Trainer etliche Disziplinlosigkeiten wie überhastete Würfe, mangelnde Geduld und die fehlende klare Umsetzung der vorgegebenen Angriffstaktik aus.

Am Sonntag ist der HC Bremen beim sieglosen Schlusslicht Lüneburg schon unter Zugzwang, wenn er einen der ersten beiden Plätze für die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft erreichen will.

HC Bremen: Kuhlmann, Plazinski; Till (5/5), Schluroff (1), Diering (3), Bruning, Dibowski, Berdar (2), Laube, Huelsmann, Westermeier (4), Holst (1/1), Fuhrmann (5), Wollin.