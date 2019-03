Handball-B-Jugend siegt 47:23

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

HC Bremen wahrt Chance auf Vizetitel

Olaf Kowalzik

Hastedt. Die männliche B-Jugend des HC Bremen wahrte in der Handball-Oberliga mit dem 47:23-Heimsieg über den HV Lüneburg die Chance auf die Vizemeisterschaft. Um das zu schaffen, muss sie jedoch am heutigen Donnerstag um 20 Uhr zu Hause gegen den überragenden Spitzenreiter TSV Burgdorf und am Sonntag beim Tabellennachbarn TV Bissendorf-Holte unbedingt gewinnen.