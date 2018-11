Die Chancen hierzu stehen gut, denn von den vier teilnehmenden Teams steigen in der letzten Runde drei auf. Die Gegner des Teams von Trainer Tim Schulenberg sind am heimischen Jakobsberg die SG Findorff (10 Uhr), Handballfreunde Springe (13.50 Uhr) und der TuS Bramsche (16.30 Uhr). „Ich erwarte von allen Spielern, dass sie zu ihrem Wort stehen, im Team bleiben und in der Saison die Oberliga-Meisterschaft holen werden“, setzt der HC Bremen-Vorsitzende Ralf Fricke die Messlatte schon vor dem Turnier ein deutliches Stück höher.