Heidorn und Leder verabschieden sich

Olaf Kowalzik

Habenhausen. Zwei Oberliga-Handballerinnen des ATSV Habenhausen suchen eine Veränderung: Kim-Anna Heidorn (24) und Maike Leder (26) schließen sich in der kommenden Saison den zwei Ligen tiefer spielenden Landesklassen-Frauen des SV Grambke-Oslebshausen an. Da die Rückraumspielerin Leder in Grambke und die Kreisläuferin Heidorn in Burg quasi um die Ecke ihres neuen Klubs wohnen, war der kurze Trainingsweg ein gewichtiges Pfund, mit dem die Gelb-Blauen wuchern konnten.