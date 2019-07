“ Wie recht der Kicker des Titelträgers von 2017 damit haben sollte, stellte sich gleich im Auftaktspiel unter Beweis, mit 0:1 unterlag Gambia dem Gegner von der westafrikanischen Küste – und sorgte damit direkt zu Beginn der 13. Auflage des „African Football-Cup“ für eine von mehreren Überraschungen.

Für eine erste negative Überraschung sorgte das Wetter. Stürmische Windböen machten den vielen Standbetreibern das Aufbauen schwer, mehrere Stände mussten schließlich ohne Überdachung auskommen, weil der starke Wind ihre Zelte schlicht zerstört hatte. Doch noch vor Beginn des eigentlichen Events stellten die Menschen ihre Hilfsbereitschaft eindrucksvoll unter Beweis und unterstützten sich gegenseitig beim Aufbau, sodass schließlich alle Standbetreiber ihre jeweiligen Leckereien oder ihr Kunsthandwerk präsentieren konnten.

„Am Ende wird es funktionieren“

Überrascht waren Fußballer und Besucher auch, als zum geplanten Anstoß des ersten Spiels noch keine Tore auf dem Fußballplatz standen. Der Grund dafür lag auf der Hand, respektive auf dem Küchentisch des Chef-Organisators vom Pan-Afrikanischen Kulturverein: Muritala „Chief Tala“ Awolola hatte den Schlüssel zum Raum für die Tore daheim vergessen und musste sie erst noch holen. „Das ist so typisch afrikanisch“, nahm es Schiedsrichter Claude Kenfack gelassen, „bei uns versinkt immer erst alles bis zur letzten Sekunde im Chaos, nur um dann schließlich irgendwie doch zu funktionieren.“ Der Unparteiische vom Bremer Fußball-Verband (BFV) habe seine eigenen Wurzeln in Kamerun, „doch ich lebe schon so lange in Deutschland, dass mir die vermeintlich typisch deutschen Tugenden wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Disziplin total in Fleisch und Blut übergegangen sind“, erklärte er. „Am Ende wird es auch heute funktionieren“, versicherte Kenfack.

Mit knapp eineinhalbstündiger Verspätung begann das Turnier dann schließlich, knapp 500 Zuschauer hatten sich auf dem Gelände des ATS Buntentor auf dem Stadtwerder eingefunden, um die insgesamt 16 „Nationalmannschaften“ lautstark zu unterstützen. Nach der Auftaktpleite des Titelverteidigers sorgten dann die Spieler aus Guinea-Conakry gleich für die nächste Überraschung, mit 1:0 setzten sich die West-Afrikaner gegen Favorit Ghana durch. Auf und neben den beiden Spielfeldern schlugen die Emotionen nicht nur bei dieser Begegnung hohe Wellen, gewohnt diskutierfreudig wurden zahlreiche Entscheidungen der Referees wiederholt und überaus kritisch unter die Lupe genommen. „Das Temperament bei den Spielern ist deutlich stärker ausgeprägt“, meint Manfred Seifert, der zum mittlerweile achten Mal dabei ist. „Doch davon lasse ich mich nicht weiter beeinflussen“, versicherte er, „für mich und meine Kollegen sind die Spiele bei diesem Turnier letztlich auch nicht anders als in den Bremer Spielklassen, in denen wir sonst unterwegs sind.“

Während sich in den folgenden Begegnungen in der Vorrunde zwischen der Republik Benin und Mali (0:2), Guinea Bissau und Togo (2:5) sowie Kap Verde und Kongo (0:4) ebenso die Favoriten durchsetzen konnten, wie auch im Spiel zwischen der Elfenbeinküste und Somalia (4:0), ereilte Algerien (0:2 gegen Kamerun) und Geheimfavorit Südafrika (0:2 gegen Senegal) eine Auftaktpleite. „Dieses Turnier ist immer wieder für solche Überraschungen gut“, meinte Bubacar Camara, zweiter Vorsitzender des Pan-Afrikanischen Kulturvereins, „und genau das macht auch den Charme dieser Veranstaltung aus.“

Nachdem der „African Football-Cup“ im vergangenen Jahr aus verschiedenen Gründen ausfallen hatte müssen, entwickelten „Chief Tala“ und seine vielen ehrenamtlicher Mitstreiter gemeinsam mit der Stadt ein neues, tragfähigeres Konzept. Neben vielen Ordnern und Sicherheitspersonal stehen den Besuchern deutlich mehr Toiletten zur Verfügung als in der Vergangenheit, auch Disziplin und Ordnung nehmen mittlerweile einen hohen Stellenwert ein. „Alle, egal, ob Spieler, Betreuer, Standbetreiber oder Besucher sollen sich bei diesem Fußballfest zu Hause fühlen“, betont Muritala, „viele Afrikaner können in den Ferien nicht in ihre Heimat reisen, deshalb wollen wir Afrika mit unserem Turnier eben nach Bremen holen.“ Zahlreiche Standbetreiber boten kulinarische Leckereien aus Afrika, neben Mudik und Kunst vom schwarzen Kontinent erhielten die Besucher zudem einen Eindruck von der schier unbändigen afrikanischen Lebensfreude. „Afrikaner sind einfach laut und sympathisch“, freute sich Vereinsmitglied Dagmar Köller, „über dieses Turnier lernen sich Deutsche und Afrikaner ganz zwanglos kennen und können gegenseitige Vorurteile super abbauen.“ Auch die übrigen Besucherinnen und Besucher nahmen die Verzögerung gelassen hin – schließlich bot das kunterbunte Rahmenprogramm jede Menge Abwechslung für Groß und Klein.

An den kommenden zwei Sonntagen, 14. und 21. Juli, wird das Turnier weiter auf dem Stadtwerder ausgetragen, vom 28. Juli bis zum 11. August geht es dann in die Pauliner Marsch, wo die Endrunde ausgespielt und schließlich der Sieger ermittelt werden. Ob der neue dann auch der alte Titelträger sein wird, bleibt abzuwarten, Gambias Trainer zeigte sich trotz des Fehlstarts jedenfalls weiter zuversichtlich. „Das war natürlich eine Enttäuschung, aber kein Beinbruch für uns“, resümierte Lamin Saikou Barjo, „wir haben schließlich immer noch die Chance, ins Finale zu kommen.“