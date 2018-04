Es nützte alles nichts, die Hoffnung auf einen Sieg blieb unerfüllt: Eisbären-Profi Geoffrey Groselle am Freitagabend in Aktion gegen Ulm. (Hansepixx)

Das erste von drei Endspielen im Kampf um den Klassenerhalt in der Basketball-Bundesliga haben die Eisbären Bremerhaven verloren. Gegen den Tabellenzehnten ratiopharm Ulm kassierten die Seestädter ihre insgesamt sechste Niederlage in Folge – und die elfte Heimschlappe gegen die "Spatzen" insgesamt seit der Zugehörigkeit beider Klubs zur Beletage des deutschen Basketballs.

Diese ist für die Eisbären nach dem 82:89 (39:47) vor 2510 Zuschauern zwei Spieltage vor Saisonende nun stärker gefährdet denn je. Im Fernduell mit den "Rockets" aus Erfurt hatte sich vor der Partie die Frage gestellt, welcher der abgestiegsbedrohten Klubs wohl als Erster den Saisonendspurt anziehen könnte. Die Eisbären konnten es nicht.

Parallel traten die "Rockets" beim Serienmeister Brose Bamberg an – und lagen dort zweieinhalb Minuten vor dem Spielende nach einer Aufholjagd sogar mit 78:77 vorne, unterlagen am Ende aber doch noch mit 80:85 (31:50). Ein Sieg der Erfurter hätte wohl das Ende aller Hoffnungen in Bremerhaven bedeutet – so aber lebt die Aussicht, es doch noch schaffen zu können, weiter. Auch wenn der nächste Gegner am Sonntag Bayern München heißt.

"Wir werden jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken. Wir werden nach München fahren und dort alles geben – und hoffen, dass wir noch mindestens eins von den verbleibenden zwei Spielen gewinnen", sagte Eisbären-Trainer Arne Woltmann nach dem Spiel. Wohl stellvertretend für alle, die es mit den Basketballern der Eisbären Bremerhaven halten.

Zweckoptimismus? Nein, denn guten Basketball spielen, das können die Eisbären mit Sicherheit. Das attestierte ihnen auch Ulms Trainer Thorsten Leibenath, der den Charakter der Gastgeber lobte, sich immer wieder in die Partie zurückzukämpfen. "Zum Glück hatten wir Momente, wo wir uns wieder absetzen konnten. Insgesamt war es ein verdienter Sieg für uns", fand Leibenath. Da herrschten keine zwei Meinungen zwischen den beiden Übungsleitern.

Den Unterschied sah Arne Woltmann indes in der ersten Halbzeit, wo sein Team einige zu einfache Körbe gegen einen sehr talentierten Gegner kassiert habe. "Wir haben da im Pick and Roll in der Verteidigung ein paar einfache Dinger abgegeben", stellte Arne Woltmann in seiner Spielanalyse fest. Es war die viertelübergreifende Phase in den ersten 20 Minuten, in der Ulm aus einem 13:17-Rückstand ein 24:17 und später ein 43:31 machte.

Drei sehr gute Angriffe

Schon da war zu erkennen, dass die Süddeutschen dem Nordlicht noch nie gelegen hatten – siehe die schon erwähnte Heimbilanz mit jetzt elf Niederlagen. Aber aufgeben? Aufgeben war keine Option für die Eisbären. Sie hatten ihre guten Phasen, die Bremerhavener. Gleich zu Beginn (7:0). Oder vom 31:43 an mit acht Punkten in Folge durch zwei Dreier von Jordan Hulls sowie einem Korbleger von Johnny Berhanemeskel.

Oder vom 41:57, dem höchsten Eisbären-Rückstand, zum 51:57 im dritten Viertel, wo Ulm ganze drei Minuten ohne Korberfolg blieb. Man hatte allerdings das Gefühl, die Gastgeber hätten in diesen Phasen noch mehr punkten können, ja müssen, um das Spiel zu drehen. Genau dieses Momentum einer eigenen Führung schafften die Eisbären aber nicht.

"Beim 63:65 haben wir drei sehr gute Angriffe sehr gut ausgeführt – und nicht getroffen. Wir hatten den richtigen Mann in die richtige Position gebracht. Da waren wir am Rande, das Spiel zu kippen", rekapitulierte Arne Woltmann die wohl letzte und entscheidende Möglichkeit für seine Mannschaft, den so dringend benötigten Sieg schon gegen Ulm einfahren zu können.

"Wenn wir dann aber nicht treffen und der Gegner wieder auf sieben Punkte davonzieht, dann schafft man es nicht mehr", schloss Arne Woltmann sein Statement. So versuchten es die Eisbären in den Schlusssekunden mit Pressing und Fouls, die die Ulmer an die Freiwurflinie schickten. Der Rückstand, dem die Gastgeber über beinahe die gesamte Spieldauer hinterherliefen, war aber letztlich nicht mehr wettzumachen.

Nun reist das Prinzip Hoffnung mit nach München, beim Ligaprimus FC Bayern am Sonntag (15 Uhr) vielleicht ja die Sensation zu schaffen. Verlieren die Eisbären aber und verlieren die "Rockets" zeitgleich zu Hause gegen den Tabellensechsten Telekom Baskets Bonn – dann kommt es zwei Tage später am 1. Mai zum Showdown in Bremerhaven gegen Gießen (15 Uhr), Erfurt muss dann nach Jena. Dies ist das wahrscheinlichste Szenario. "Es ist noch nicht vorbei", sagte Arne Woltmann.