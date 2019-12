2. Liga

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Heimsieg für Hannover - Osnabrück gewinnt auch in Kiel

Bundesliga-Absteiger Hannover 96 hat am Samstag den ersten Heimsieg in der laufenden Saison in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert.