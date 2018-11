Morgens waren die Zweitliga-Handballerinnen des SV Werder Bremen gemeinsam frühstücken, abends vernaschten sie den Aufsteiger TuS Lintfort mit 35:30 (13:13). Werders Rückraumschützin Lotta Heinrich platzte nach dem ersten Heimsieg der Saison dermaßen vor Stolz, dass sie per Videocall sofort Kontakt mit ihren ausnahmsweise einmal nicht vor Ort gewesenen Eltern aufnahm. „Mir ist ein ganzes Gebirge vom Herzen gefallen“, gestand die 23-Jährige, die ein Kreuzbandriss lange zurückgeworfen hatte.

Im dritten Spiel brachte ihr Trainer Maximilian Busch die Halblinke nach Kurzeinsätzen erstmals über 25 Minuten, „weil sie schon im Training gebrannt hatte“, verriet er. Durch die Arbeit mit der Mentaltrainerin Maike Koberg deutlich gestärkt („Ich hatte mich vorher selbst zu sehr unter Druck gesetzt“), traf Heinrich beim 11:10 erstmals in dieser Saison ins Schwarze. Danach wollte sie lieber ihre Mitspielerinnen in Szene setzen, „bevor diese meinten, dass ich doch gefälligst selbst werfen soll“, lachte die Rückkehrerin. Also netzte sie nach dem Seitenwechsel noch fünf weitere Male ein und fachte damit das Tor-Feuerwerk der Grün-Weißen maßgeblich an. „Ihre Tore haben uns die Leichtigkeit zurück gebracht“, freute sich ihr Trainer.

Vergessen war bei Lotta Heinrich die Phase, in der bei ihr die Tränen gekullert waren und sie die Unterstützung ihres Freundes, ihrer Familie und der Mannschaft benötigte, um weiter auf dem richtigen Kurs zu bleiben. „Es ist jetzt einfach ein wahnsinnig tolles Gefühl“, hörte die zur „Spielerin des Tages“ Gewählte mit dem Strahlen partout nicht auf.

„Das ist die Mannschaft, die ich sehen will“, lobte Busch aber auch den Rest, der anstelle der krankheitsbedingt angeschlagenen Merle Heidergott in die Bresche gesprungen war. Dazu gehörte Alexandra Meyer mit einer durchgehend starken Leistung im Tor, Alina Otto mit ihren fehlerfreien Siebenmetern, die starke Spielmacherin Rabea Neßlage oder auch die brandgefährliche Rechtsaußen Lena Janssens. Wie sich ohnehin alle in eine starke Abwehrleistung mit einreihten. Dadurch zog Werder vorentscheidend auf 25:19 davon.

SV Werder Bremen: Andresen, Meyer, Anschütz; Heidergott (2), Pods, Schaffrick (1), Thomas (3), Mehrtens (1), Janssens (4), Heinrich (6), Neßlage (5), Osterthun (1), Selmeci (1), Börsen, Barger, Otto (6/6)