Offenbar hatten die Verantwortlichen das Ganze schnell im Griff, die Aktiven konnten schnell wieder auf die Bahnen und trotzten im weiteren Verlauf Rauchresten und Brandgeruch.

Die sechsköpfige Delegation aus Bremen konnte diesmal keinen Podestplatz erreichen. Heike Gendatis (Damen B) und Renate Binder (Damen C) belegten mit 759 beziehungsweise 705 Holz die Plätze zwölf und elf in ihrer Altersklasse. Besser machten es die in der Damen A-Klasse (über 50 Jahre) startenden Anja Reinicke (787) mit Platz zehn sowie Ute Wachtendorf (795) als Achte.

Holger Haase startete als einziger Bremer bei den Herren A und belegte mit starken 847 Holz einen guten siebten Platz, wobei er nur zehn Holz weniger hatte als der Drittplatzierte. Die Damen-Mannschaft mit Ute Wachtendorf (847), Silvia Albert (817), Anja Reinicke (783) und Simone Grziwa (804) beendete die Dreibahnen-Saison mit einem sechsten Platz. Die einzige Medaille für das Land Bremen erkämpfte der Bremerhavener Uwe Trenke als Dritter bei den Herren B.