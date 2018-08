Ihr Testspielgegner Eintracht Hildesheim hatte in der Kabine nebst den Duschen auch die Sauna genutzt, was den Raum kräftig aufgeheizte. Als die Niedersachsen anschließend ihre Kabinentür öffneten, aktivierte die austretende Dampfwolke prompt den Rauchmelder und die örtliche Feuerwehr. „Da das Wetter toll war, war das alles kein Problem“, störte Werders Trainer Radek Lewicki der vorübergehende Rausschmiss aus der Halle nicht.

Zuvor hatte seine Mannschaft dem Drittligisten bei der 19:26 (8:14)-Niederlage eine starke Gegenwehr geboten und dem klassenhöheren Favoriten nichts geschenkt. Bis zum 8:11 hielt der SVW mit dem Gegner sehr gut mit (25.), danach wurden seine leichten Ballverluste und die starken Paraden der Eintracht-Torfrau mit dem Sechs-Tore-Pausenrückstand bestraft. „Meine Mannschaft hat bis zum Schluss gekämpft“, lobte Lewicki die Einstellung seiner Spielerinnen, bei denen insbesondere die neue Mannschaftskapitänin Renée Tebje (5/1 Tore) und die A-Jugendliche Kathleen Hertes (4/1) einen sehr guten Eindruck hinterließen. Am Sonntag trifft Werder in der ersten BHV/HVN-Pokalrunde um 17 Uhr am Bunnsackerweg auf den Oberliga-Rivalen ATSV Habenhausen.