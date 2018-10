Hart am Wind: die Crew vom Wassersportverein Hemelingen. (lars wehrmann)

Hamburg. Am Ende hieß es in beiden Fällen: Klassenziel erreicht. Der Wassersportverein Hemelingen (WVH) hat sich als Vierter der Segel-Bundesliga wieder wie im Vorjahr für die Champions League qualifiziert, die Segelkameradschaft Das Wappen von Bremen (SKWB) landete nach der letzten Regatta der Saison auf der Hamburger Außenalster auf Rang 13 der 18 Mannschaften und hat damit den Klassenerhalt geschafft.

Doch total begeistert war man weder hier noch dort. „Wir wollten unbedingt als Dritter noch aufs Treppchen“, ärgerte sich der WVH-Teamkapitän Jan Seekamp, nachdem sein Team in der letzten der 15 Wettfahrten noch auf Rang sechs und damit im Gesamtergebnis auf den vierten Platz zurückgefallen war. Am Schluss entschied nur ein Punkt in der letzten der 15 Wettfahrten für den Württembergischen Yachtclub, der damit – ebenso wie der alte und neue deutsche Meister Norddeutscher Regattaverein aus Hamburg und der Bayrische Yachtclub als Zweiter – die Champions-League-Qualifikation schaffte.

Die Hemelinger hatten sozusagen mit einem Kaltstart in die letzte Regatta gehen müssen. „Es gab Urlaubsprobleme. Und als wir dann endlich trainieren wollten, war Flaute“, erzählte Seekamp. So missriet der Beginn gründlich, erst in der sechsten Wettfahrt glückte den Bremern der erste Sieg. Wobei Seekamp sich besonders ärgerte über den Ablauf des letzten Laufes am ersten Tag. „Wir sind erst nach 18 Uhr gestartet. Und es wurde so dunkel, dass wir uns auf dem Wasser schon an den Straßenlaternen und den Lichtern am Klubhaus orientieren mussten. So wurde es nur der Rang vier, nachdem wir lange geführt hatten.“

Der zweite Regattatag fiel dann wegen totaler Flaute komplett ins Wasser, am letzten Tag sorgten zwei vierte Plätze der Hemelinger für den sechsten Rang am Ende der letzten Regatta. Auch sie bestritt das Hemelinger Team in der „St.-Moritz-Besetzung“ mit Seekamp am Steuer, Tschenscher, Wittor und Schütte, die bei den insgesamt sechs Bundesliga-Regatten und beim Champions-League-­Finale in St. Moritz erste Wahl gewesen war. Alle werden auch in der nächsten Saison im Boot sitzen, doch insgesamt soll das Aufgebot aufgestockt werden. „Es war bei uns einige Male personell sehr knapp. Zwei, drei Leute sollten noch hinzukommen“, hofft Seekamp. Insgesamt dürfen pro Verein 20 Segler gemeldet werden. Die J-70-Rollen, die für alle Regatten vom Deutschen Segler-Verband gestellt werden, werden mit je vier Mann gesegelt.

Die SKWB hingegen konnte in der nun zu Ende gegangenen Saison aus dem Vollen schöpfen. Gut ein Dutzend Segler, teilweise auch im Hamburger und im süddeutschen Raum zu Hause, standen zur Verfügung, Teamkapitän Christoph Peper sprach teilweise schmunzelnd vom „Projekt Jugend forscht“, denn die SKWB stellte das jüngste aller Aufgebote in der Bundesliga. Und so soll es bleiben. „Nachwuchsarbeit ist das Konzept des Vereins, er steht voll dahinter“, sagte Christoph Peper, der in dieser Saison selbst nur noch in Ausnahmefällen ins Boot stieg.

Auf der Außenalster lief es zum Finale bei der SKWB eher schlecht als recht. „Ziemlich gebrauchte Tage“, nannte es Peper und begründete: „Irgendwie waren wir immer auf der falschen Seite, es war auch einiges an Pech dabei.“ Zur Halbzeit lag die SKWB nach diversen verkorksten Wettfahrten noch auf dem letzten Rang, ehe sie mit zwei dritten Plätzen die „rote Laterne“ noch an den Lindauer Segelclub abgeben konnte.

So addierten sich alle sechs Regatten der Saison zu einem 13. Platz, ab Rang 15 ist in der Segel-Bundesliga Abstiegszone. „Mittelfeld wollten wir. Nun ist es eben unteres Mittelfeld geworden. Damit können wir auch leben“, fand Peper. Bei der SKWB, so scheint es, sieht man das Bundesliga-Geschehen etwas gelassener als anderswo.