Landesliga-Fußballer fahren aus den ersten fünf Partien der Rückrunde 13 Punkte ein

Hemelingen-Express rauscht Richtung Bremen-Liga

Rainer Jüttner

Hemelingen. Seit 25 Jahren warten die Fußballer der SV Hemelingen auf die Rückkehr in die Bremen-Liga, in dieser Saison scheint der große Traum endlich in Erfüllung zu gehen. Als Spitzenreiter waren die Hemelinger in die Winterpause gegangen und auch der Start in die Rückrunde verlief nahezu optimal.