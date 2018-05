Sechs Starts, sechs Platzierungen: An Hendrik Sosath, hier auf Casino Berlin, kam beim Turnier des RC Rosenbusch niemand heran. (Frank Koch)

Der Mann des Tages heißt ganz klar: Hendrik Sosath. Denn der 31-jährige Springreiter aus Lemwerder gewann beim Reitturnier des RC Rosenbusch in Oberneuland am Sonnabend mit seinem Wallach ­Casirus nicht nur die Hauptprüfung, das Mercedes-Benz-Championat, er landete mit seinem zweiten Pferd, Casino Berlin, auch noch auf Rang sechs. Aber damit nicht genug. Für Sosath hieß es am Sonnabend: sechs Starts, sechs Platzierungen. So erfolgreich war an diesem Turniertag keiner.

Schon die erste S-Springprüfung früh um 7.30 Uhr war für Sosath überaus erfolgreich verlaufen – und das sollte nur der Auftakt eines bemerkenswerten Tages sein. Sosath gewann die Prüfung mit seiner elfjährigen Stute Codora vor Lady Lordanos auf Rang zwei, geritten von: Sosath.

Aber es ging noch weiter. Nur wenige Stunden später landete der Pferdewirt in der M-Prüfung für siebenjährige Pferde wieder vorne. Mit der Stute Lady Cadora belegte er zudem Rang fünf, dahinter gelang ihm schließlich mit dem Hengst Casalido der Sprung auf Rang sechs.

Dass der Sohn des einst erfolgreichen Springreiters Gerd Sosath dann auch beim Höhepunkt des Sonnabendprogramms die Konkurrenz in Grund und Boden ritt – man hätte es nach den frühmorgendlichen Ritten fast erahnen können. „Der Parcours hier passte heute“, erklärte der Sieger bescheiden. „Wenn man einen Lauf hat, muss man ihn auch mitnehmen.“

Dass er mit seinen Pferden den ganzen Tag über exzellente Auftritte abgeliefert hatte, dass er mit seiner tollen stilistischen, eleganten und leicht wirkenden Reitweise für Begeisterung sorgte, wollte er nicht so betonen. Sosath zeigte sich ungemein entspannt – wohlwissend, was er kann und was vor allem seine Pferde leisten können. Dementsprechend in sich ruhend, gewann er das Mercedes-Benz-Championat, bei dem die Olympiasiegerin in der Vielseitigkeit, Sandra Auffahrt, Rang sieben belegte. Auffahrt nutzte ihren ersten Start beim Turnier in Oberneuland, um sich auch für die deutsche Meisterschaft im Springreiten in zwei Wochen in Balve vorzubereiten.

"Es ist eines der besten Turniere in ganz Deutschland"

Dabei hatte Sosath nicht viel Zeit gehabt, sich auf die Gegebenheiten der Reitanlage der Familie Forkert vorzubereiten. Denn am Tag zuvor startete Hendrik Sosath noch bei der Qualifikation der fünf- und sechsjährigen Pferde fürs Bundeschampionat. Erfolgreich natürlich. Von daher war sein früher Auftritt am Sonnabend mit dem Sieg noch bemerkenswerter.

Hendrik Sosath genießt das Turnier in Oberneuland, bei dem er 2017 noch verletzt zuschauen musste. „Es ist eines der besten in ganz Deutschland. Tolle Teilnehmer – aber nicht zu viele“, sagt der 31-Jährige. Die Atmosphäre sei fantastisch. Und es sei glücklicherweise kein Turnier, bei dem es nur darum ginge, die Pferde von einem Wettbewerb zum nächsten zu jagen. „Das Programm ist vielfältig und man kann konzentriert und in aller Ruhe seine Pferde präsentieren“, findet Sosath.

Die Präsentation ist für ihn besonders wichtig. Obwohl Sosath ein überaus talentierter Springreiter ist, hat er sich nicht für eine reine Sportkarriere entschieden. Der Reit- und Ausbildungsstall Sosath, geleitet von Vater Gerd, verkauft Pferde in alle Welt, von Finnland über die USA und nach Australien. Dass das Unternehmen einen solchen Weltruf genießt, liegt vor allem an der erfolgreichen Zucht – aber eben auch an der exzellenten Ausbildung, die die Pferde durch Reiter wie Hendrik Sosath genießen.

Und so werden potenzielle Käufer aufmerksam, wenn der Springreiter mit seinen Turnierauftritten für Furore sorgt. „Dabei reite ich nicht um jeden Preis auf Sieg“, sagt Sosath. Es gehe ihm nicht um die eine schnelle Runde – sondern um den schonenden Aufbau eines Sportpferdes. Sehen Interessenten ein Sosath-Pferd, das selbst gezogen und glänzend geritten ist, dann kann es mit dem Verkauf auch mal ganz schnell gehen. „Aber nicht allein die zehn- oder elfjährigen Pferde gehen dann in alle Welt, auch die jungen Fünf- oder Sechsjährigen sind sehr begehrt“, erklärt Sosath.

Natürlich mache ihm das Turnierreiten auch eine Menge Spaß, aber die meisten international erfolgreichen Springreiter haben Sponsoren, die ihnen ein oder zwei Pferde zur Verfügung stellen. Und anschließend wieder neue. „Das ist bei uns eben völlig anders. Ich reite nur die eigenen, die dann in den Verkauf gehen. Das ist das Geschäft.“ Und natürlich freut sich Sosath, wenn die Pferde auch unter anderen Reitern Erfolg haben. Etliche Topleute wie der Brasilianer Rodrigo Pessoa oder auch Philip Weishaupt vertrauen auf die Qualität der Sosath-Pferde.

Aber zunächst einmal will Hendrik Sosath selbst angreifen und seine Erfolgsgeschichte in Oberneuland fortsetzen – an diesem Sonntag beim Großen Preis.