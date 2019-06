Während sich die aufgrund zahlreicher Ausfälle dezimiert auftretende Defensive der Bremer noch nach Kräften gegen die schier übermächtige und überaus spielfreudig auftretende Angriffsabteilung der Gastgeber zu wehren versuchte, enttäuschte die Offense der „Feuervögel“ auf ganzer Linie. „Wir hatten offensiv überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel“, erläuterte der enttäuschte Trainer, „und konnten unsere Defense dadurch auch zu keinem Zeitpunkt entlasten.“

Kiel fand stets die richtigen Mittel und habe die überforderten Gäste mit strategisch geschicktem Spiel auch in dieser Höhe verdient geschlagen, erläuterte Balz. „Wir stehen gegenüber unserer Verteidigung nun ziemlich tief in der Kreide“, erklärte der Bremer Trainer, „und werden alles Mögliche versuchen, um unsere Schuld in Flensburg zu begleichen.“ Die Liner aus der Verteidigung zum Beispiel hätten ihre Teamkollegen „mit vollem Körpereinsatz geschützt“, führte Balz aus, „dafür hat ihnen unsere Offense einfach zu wenig zurückgegeben.“

Die Partie beim Aufsteiger (Sonnabend, 22. Juni, 16 Uhr, Westerallee, Flensburg) sei allerdings kein Selbstläufer, warnte Balz. „Das Hinspiel haben wir auf eigenem Platz zwar relativ deutlich mit 32:14 gewonnen“, so Balz, „Flensburg steht nun aber mit dem Rücken an der Wand, weil sie als einzige Mannschaft in dieser Gruppe noch kein Spiel gewinnen konnte.“ Dieser Umstand mache die ganze Sache nicht einfacher, „denn sie möchten ihre Serie jetzt natürlich unbedingt brechen und das am besten zu Hause gegen uns“, erklärte der Bremer Trainer. Die Firebirds könnten die Play-offs noch aus eigener Kraft erreichen, „aber dafür müssen wir gegen Flensburg unbedingt siegen“, bringt es Balz auf den Punkt.