Die Gäste verpassten es damit, sich im Abstiegskampf auf vier Punkte von den beiden Fahrstuhlplätzen zu entfernen. Schlimmer noch: Sottrum zog an Punkten mit dem auf dem drittletzten Rang stehenden SVGO gleich, nur noch getrennt durch die elf Tore schlechtere Trefferdifferenz. Der Viertletzte aus Spaden ist dagegen vom SV Grambke-Oslebshausen jetzt drei Punkte entfernt. „Das hätte uns nicht passieren dürfen“, ging der SVGO-Spielertrainer Holger Langer in Sottrum mit seiner Mannschaft ins Gericht. „Jetzt wird es für uns im Abstiegskampf erst richtig schwer.“ Das Dilemma der Gäste lässt sich anhand der Aufstellung gut vor Augen führen: Neben den langzeitverletzten Leistungsträgern Pascal Hinrichs und Adrian Rüttjerott mussten kurzfristig auch noch die erkrankten Felix Fuchs und Malo Rosemeier absagen. Damit waren dem SVGO die gerade erst frisch eintrainierten Vorgezogenen in der 5:1-Abwehr komplett abhanden gekommen.

Suche nach einem Vorgezogenen

„Alle anderen Mannschaften stehen längst stabil – und wir suchen noch nach einem Vorgezogenen“, beklagte der erst vor vier Wochen neu installierte Abwehr-Trainer Jochen Feldermann die schwierige Problematik. Verschiedene Spieler wurden dort in Sottrum ausprobiert, von Marcel Hägermann über Björn Bischof und Holger Langer noch einige weitere, aber so schnell lässt sich ein gesprengtes Gebilde eben nicht wieder kitten, zumal mit „Ali“ Rüttjerott ja auch der Defensiv-Chef fehlt.

Anfangs hielt die Bremer Verteidigung den ruhigen Angriffen der Niedersachsen noch stand, sodass sie beim 5:1 von Björn Bischof außerordentlich gut aus den Startlöchern gekommen waren. Im Laufe der Spielzeit erwischte es die Gäste jedoch wie einen taumelnden Boxer im Ring: Klatsche links, vor allem aber Haken rechts hieß es für sie immer wieder, wenn die TVS-Außen an den Kreis einliefen und damit die Bremer Deckung völlig aus den Angeln hoben. Entweder trafen diese selbst oder sie schufen reichlich Raum für ihre Mitspieler, die diese Verwirrung wiederum zu Treffern nutzten. „Als unsere Kräfte nachgelassen hatten, waren wir nicht mehr in der Lage, das zu verteidigen“, erklärte Jochen Feldermann.

Im Angriff konnte dagegen der etatmäßige Rechtsaußen Marcel Hägermann das Loch auf der linken Flanke stopfen. Der mittlerweile aus der zweiten Mannschaft hochgezogene Kreisläufer Dennis Behrmann muss dagegen noch weiter ins Team integriert werden, er hat sich aber schon jetzt als die erhoffte Verstärkung erwiesen. Die Entscheidung bahnte sich nach dem 23:24-Anschlusstreffer von Philip Schmidt an, als sich die Gäste im Angriff eine fünfminütige Torflaute gönnten, weil sie entweder das TVS-Torgestänge trafen, am gegnerischen Keeper scheiterten oder sich haarsträubende Fehler erlaubten. „Das haben wir selbst verdaddelt“, betonte Jochen Feldermann. Sottrum nutzte die Gunst der Stunde zum 28:23 Vorsprung (53.) und gab dieses Pfund nicht mehr aus der Hand. Der SV Grambke-Oslebshausen bleibt dagegen auch im zehnten Auswärtsspiel der Saison ohne einen einzigen Punkt.

Noch sind acht Partien bis zum Saisonende zu spielen, doch bei denen hat der Dauerabsteiger der vergangenen Jahre einige heftige Hausnummern vor sich, wie am Sonnabend um 19.30 den Tabellenzweiten SG Achim/Baden II in der Halle an der Sperberstraße (Hinspiel: 20:42). Der nächste Sturz in die Landesklasse kannst also beileibe nicht mehr ausgeschlossen werden. Hoffen lässt jedoch, dass sich darunter fünf Heimspiele befinden.

SV Grambke-Oslebshausen: Mulinski, Mühlbauer; Feldermann (3), Evrad, Langer (1), S. Hinrichs (6/1), Hägermann (5), Hergert (6/1), Behrmann (3/2), Bischof (3), Schmidt (2).