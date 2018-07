Am 23. September erfolgt dann die Feuertaufe mit dem ersten Wettkampf auf dem Bremer Gelände.

Veranstaltungsleiter Jens Remyn und Karina Sheva, die für die Lakerunner durch die Rebublik touren und auf die anspruchsvollen Läufe der Serie vorbereiten, kannten beim Seminar keine Gnade mit ihren Schützlingen und verlangten den Athleten alles ab - nicht ohne Grund, sind doch neben Ausdauer und Koordination durchaus auch Kraftanteile ein wichtiger Bestandteil zur erfolgreichen Bewältigung eines OCR-Laufes. Die Lakerunner sind dabei nicht die einzigen, die die Anlage am Kuhhirten bereits zum Training nutzten. Neben dem Fußball-Bundesliga-Nachwuchs von Werder Bremen war auch die Bereitschaftspolizei Bremen mit 140 Anwärtern bereits Anfang Mai zu Gast beim ATS Buntentor.

Öffentliches Training am 12. August

In den Sommermonaten trainieren auf der Sportanlage viele Aktive zur Vorbereitung auf die Läufe der Lakerun-Serie und den Crow Mountain Survival am 23. September. Für den nächsten öffentlichen Trainingstermine beim ATS Buntentor (12. August, um zehn Uhr) vor dem großen Wettkampf im September sollen noch diverse weitere Hindernisse erstellt werden, so dass immer neue Herausforderungen auf die Freunde dieses außergewöhnlichen Sportes warten werden.

Aus der Laufgruppe des ATSB, die bereits in Winterberg und Wulsbüttel den Teamsieg erringen konnte und zuletzt bei der Mud-Edition des Lakerun einen Doppelsieg im Einzel feierte, werden mit Tim Krüger und Sebastian Baumann zwei Athleten bei der OCR-EM in Esbjerg (Dänemark) Anfang Juli an den Start gehen. Die Vorbereitung dazu bestreiten sie unter anderem in der Boulder Base Bremen (BBB) im Hohweg, die der ATS Buntentor als Partner zur Förderung des Crow Mountain Survival gewinnen konnte. Die freundlichen Klettersportler aus dem Bremer Westen haben eine neue große Boulderhalle gestaltet, die mit 900 m² Kletterfläche beste Bedingungen für Einsteiger und Experten sowie für Extrem-Hindernisläufer geradezu ideale Trainingsbedingungen für solche Hindernisse bietet, die verstärkte Armkraft und koordinatorisches Geschick erfordern.

Doch nicht nur primär sportlich interessierte Partner wie Boulderbase oder Slackliners unterstützen den Verein beim Aufbau der Hindernisanlage. Mit Newport Optik aus der Überseestadt hat sich ein Pate für die Installation von Betonröhren zum Überklettern und Durchkriechen gefunden, und auch die Entsorgungsexperten der Firma Kiesche und Gläbe aus dem Hemelinger Hafen beteiligen sich am Aufbau des Parcours. Tim Krüger und Gerrit Lubitz vom Organisations-Team des ATS Buntentor zeigen sich dafür sehr dankbar. „So eine Veranstaltung ist alleine nicht zu wuppen, da müssen vom Platzwart über den Gastwirt und den Vorstand auch viele Mitglieder des Vereins mit Hand anlegen“, sagt Laufabteilungsleiter Gerrit Lubitz. Aber für dieses ehrenamtliche Engagement sind die Sportler des Südbremer Vereines ja schon länger bekannt.