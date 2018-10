Damit hatte der SV Grambke-Oslebshausen die Riesenchance vertan, sich nach dem Unentschieden in Verden weiter ins Mittelfeld abzusetzen. Die Niederlage im Kellerduell führt ihn direkt wieder auf den Relegationsplatz in Richtung Landesklasse zurück.

Für die Gastgeber standen die Schuldigen an der ärgerlichen Niederlage nach dem ­Abpfiff fest: Die Unparteiischen sollen es ­gewesen sein. Eine kräftige Portion Selbst­kritik würde die Bremer auf eine andere Fährte ­führen, denn wer vorne zu schnell ­abschließt, obendrein drei Siebenmeter ­vergibt und weitere gute Torchancen fahrlässig auslässt, der fasst sich am besten an die eigene Nase. Außerdem standen sich in der zugegeben sehr robust geführten Begegnung zwei Teams gegenüber, die beide in ihrer Liga keine Kinder von Traurigkeit sind. Der SVGO steht dort mit 34 Zeitstrafen unangefochten an der Spitze, die Niedersachsen rangieren mit 27 Hinausstellungen auf dem dritten Platz.

Spadener Kolosse kaum aufzuhalten

„Spaden ist härtetechnisch nicht unser Gegner“, sagte SVGO-Spielertrainer Holger Langer. „Der ist körperlich wesentlich kräftiger als wir, sodass wir ihn im direkten Zweikampf einfach nicht aufhalten können.“ Tatsächlich wurden seine Verteidiger mehrfach nach allen Regeln der Kunst ausgewackelt, woran vor allem der rechte Spadener Angreifer Kolja Hanke (13/3 Tore) beteiligt war. Und im Nachhinein aufzuhalten waren die Kolosse aus dem Vorort Bremerhavens von den eher schmächtigeren Hausherren nicht.

Letztendlich schlug der SVGO zu wenig Kapital von der Saisonpremiere seines linken Rückraumschützen Steven Hinrichs. Dessen Rückkehr hatte man nach einem im Juni erlittenen komplizierten Daumengelenkbruch eigentlich schon abgeschrieben. „Mittlerweile geht es besser, ich habe keine Schmerzen mehr und den Einsatz nach einer Woche Training spontan entschieden“, sagte er. Er traf nach 28 Sekunden, nach elf Minuten „erfreute“ sich der bis dahin dreifache Torschütze beim 8:8 umgehend einer Manndeckung. In der Abwehr wurde er allerdings noch durch Adrian Rüttjerott ersetzt.

Der Gastgeber setzte sich nach dem 15:15 durch zwei Tore des starken Rechtsaußens Igor Hergert auf 17:15 ab. Beim 18:16 setzte „Ali“ Rüttjerott einen Siebenmeter neben das Gäste-Tor. Die Entscheidung fiel nach dem 33:33 von Johannes Hanke, als Dennis Behrmann beim Tempogegenstoß mit einem schwach ausgeführten Heber am Spadener Keeper scheiterte. Danach unterlief Johannes Hanke ein Stürmerfoul und Pascal Hinrichs verfehlte mit seinem Wurf das gegnerische Gehäuse, sodass sich die Niedersachsen auf 37:34 absetzen konnten.

Nach dem 35:38 gelang dem SVGO durch Dennis Behrmann und Steven Hinrichs sieben Sekunden vor Schluss nur noch Ergebnis­kosmetik. Genauso bitter wie die Niederlage waren die Ausfälle von Johannes Hanke (­umgeknickt/59.) und Melvin Bülow, der 17 ­Sekunden vor Schluss nach einem Schlag ins Gesicht eine Nasenverletzung erlitt. Im Tor verdienten sich beim Gastgeber Michael ­Mulinski und Bastian Entelmann gute Noten, außerdem überzeugte Kamil Arkulary vor dem Seitenwechsel im rechten Rückraum. Am Sonntag stehen die Gelb-Blauen beim Viertplatzierten Verbandsliga-Absteiger HSG Bützfleth/Drochtersen vor einer hohen Auswärtshürde.

SV Grambke-Oslebshausen: Entelmann, Mulinski; Feldermann (2), P. Hinrichs (4), Bülow (3), Arkulary (4), Rüttjerott , Langer (1), S. Hinrichs (9/1), Hergert (10/3), Behrmann (3), Hanke (1).