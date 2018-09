Fassungslos: Die Hamburger Hamburgs Rick van Drongelen (v.l.), Leo Lacroix, Douglas Santos und Gotoku Sakai. (Bockwoldt/dpa)

Als der Abpfiff ertönte, sahen sich die Spieler ratlos an. Es war ein Mix aus Fassungslosigkeit und purer Enttäuschung, die beim Hamburger SV nach der brutalen Niederlage gegen den SSV Jahn Regensburg zu spüren war. Mit 0:5 ging der Bundesliga-Absteiger, der als Tabellenführer in den 6. Spieltag gegangen war, unter. Eine historische Niederlage: Nie verloren die Hamburger im eigenen Stadion höher.

Im Ligabetrieb ereignete sich eine Heim-Niederlage in selbiger Höhe lediglich in der Saison 1973 / 1974 – und zwar ebenfalls gegen eine Mannschaft aus Bayern. Damals war es allerdings der große FC Bayern München, der mit Stars wie Franz Beckenbauer und Gerd Müller im Volksparkstadion aufdrehte. Diesmal war es der vor gut zwei Jahren noch in der Regionalliga spielende SSV Jahn Regensburg, der mit eher unbekannten Spielern wie Sargis Adamyan oder Marcel Carreia den HSV auseinandernahm. „Heute haben wir die volle Breitseite abbekommen“, sagte Kapitän Aaron Hunt, der von dem schwachen Auftritt seiner Mannschaft allerdings nicht völlig überrascht zu sein schien: „Das hatte sich die letzten Wochen bereits angedeutet, so ehrlich müssen wir sein. Wir lassen einfach zu viele Chancen zu. Wir haben schon gegen Heidenheim und Dresden mit viel Glück gewonnen. Man kann sich nicht immer darauf verlassen, dass die Offensive vorne immer alles auseinandernimmt.“

Elfmeter verschossen

Diesmal tat sich der HSV gegen leidenschaftlich verteidigende Regensburger auch im Angriff äußerst schwer. In der 40. Minute ließ Hunt sogar einen Elfmeter ungenutzt. Die Gäste hingegen erwiesen sich im Abschluss als eiskalt. Der stets hochstehende Torwart Julian Pollersbeck verdaddelte in der 11. Minute den Ball und ermöglichte Adamyan dadurch den Führungstreffer. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit gelangen selbigem Stürmer noch zwei weitere Treffer. Auch in den zweiten 45 Minuten agierte der HSV im Defensivverhalten unsicher. „Wir müssen hinten aggressiver verteidigen. Das gelingt uns nicht. Wir spielen vielleicht zu brav für diese Liga“, sagte Hunt. Trainer Christian Titz bemängelte nicht nur die schwache Zweikampfquote von 44 Prozent, sondern vor allem auch das fahrige Abwehrverhalten bei gegnerischen Standards. Zwei der fünf Gegentore resultierten aus einem Freistoß. „Da haben einige ihre Gegenspieler aus den Augen verloren“, so der Trainer.

Englische Woche könnte ein Segen sein

Torwart Julian Pollersbeck hingegen wollte Titz keine Schuld daran geben, dass er mit seinem Patzer beim 0:1 das Debakel einleitete. Kein Wunder: Es ist eine Vorgabe des Trainers, dass der Torwart hoch stehen und sich am Spielaufbau beteiligen soll. Für manch einen Außenstehenden war es wohl nur eine Frage der Zeit, bis dabei der erste große Fehler entsteht. „So ein Torwartfehler kann mal passieren. Daraus wird er lernen“, sagte der Trainer. Auch die Spieler plädierten dafür, trotz des Debakels die taktische Ausrichtung beizubehalten. „Wir werden unsere Spielidee nicht verändern“ sagt Khaled Narey. „Heute kam einfach niemand an seine Leistungsgrenze heran. Wenn wir das Spiel analysieren und wieder an unsere Leistungsgrenze herankommen, werden wir bereits am Donnerstag wieder ein gutes Spiel machen.“

Für den HSV könnte es fast ein Segen sein, dass in der bevorstehenden englischen Woche kaum Zeit besteht, um sich über die 0:5-Klatsche den Kopf zu zerbrechen. Donnerstag steht das Auswärtsspiel bei der SpVgg Greuther Fürth an, die zwei Tabellenplätze hinter dem HSV auf Position vier rangiert. Nur drei weitere Tage später folgt im heimischen Volksparkstadion das Derby gegen den Stadtrivalen FC St. Pauli. Seit Monaten fiebern die Hamburger diesem Spiel entgegen. Dieses Highlight könnte auch der Grund dafür sein, warum die Stimmung unter den Fans nicht völlig ins Negative abdriftet. Selbst als der HSV am Sonntag bereits mit 0:5 zurücklag, riefen die HSV-Fans immer wieder Schlachtparolen in Richtung des Lokalrivalen. Ein Derbysieg könnte das 0:5 vermutlich schnell wieder vergessen lassen.