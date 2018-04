In Playoff-Form: LeBron James (r) von den Cleveland Cavaliers. Foto: Chris Szagola (dpa)

Hochspannung in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA bereits vor den Playoffs: In der Western Conference kämpfen noch mehrere Teams um den Einzug in die begehrte K.o.-Runde.

Die Denver Nuggets haben als Neunter außerhalb der Playoff-Ränge bei einer Bilanz von 45:35-Siegen nur einen Erfolg weniger als der Viertplatzierte Utah Jazz (46:33). „Jede Niederlage ist nun tödlich“, sagte Nuggets-Trainer Mike Malone nach dem 134:115-Erfolg über die Los Angeles Clippers.

Während die Clippers durch die Pleite definitiv aus dem Playoff-Rennen sind, hoffen neben den Nuggets und den Jazz auch die San Antonio Spurs, die Oklahoma City Thunder, die New Orleans Pelicans (jeweils 46:34) und die Minnesota Timbervolwes (45:35) auf den Einzug in die heiße Phase. Vor allem Oklahoma zeigte sich am Samstag gegen Primus Houston Rockets (108:102) in Top-Verassung. „Wenn wir unsere Aufgaben erfüllen, sind wir nicht zu schlagen“, sagte Top-Star Russell Westbrook. Die Entscheidung fällt in den abschließenden zwei Begegnungen.

Anders sieht es in der Eastern Conference aus. Die acht Playoff-Teams stehen bereits fest. Bis zum Ende der regulären Runde geht es hier nur noch um die Platzierungen. Die Boston Celtics, Team des verletzten Nationalspielers Daniel Theis, sind nicht mehr vom zweiten Rang zu verdrängen. In der ersten Playoff-Runde warten die Miami Heat, Milwaukee Bucks oder die Washington Wizards.

Auch wenn die Cleveland Cavaliers nach dem 130:132 bei den Philadelphia 76ers auf Platz vier rutschten, zeigte sich LeBron James bereits in Playoff-Verfassung. Der Ausnahmespieler kam auf 44 Punkte, elf Rebounds und elf Assist. Doch auch Geheimfavorit Philadelphia ist gerüstet. Mit Ben Simmons (27 Punkte/15 Rebounds und 13 Assist) besitzen sie einen herausragenden Spieler. (dpa)