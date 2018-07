Werders Mareike Max siegte bei den deutschen Meisterschaften der U23 in Heilbronn mit 1,83 Meter. (Jörg Großmann)

Mareike Max ist zurück. Die Junioren-Hochspringerin des SV Werder meldete sich nach zwei überstandenen Fuß-Operationen und folgendem Aufbautraining bei den deutschen Junioren-Meisterschaften (U 23) der Leichtathleten in Heilbronn mit dem Titelgewinn wieder in der nationalen Spitze zurück. Darüber hinaus holten ihr Vereinskamerad Philip Kass im Stabhochsprung sowie die männliche 4x100-Meter-Staffel des SV Werder jeweils Bronzemedaillen.

Mareike Max reiste ohne große Erwartungen zu ihrer ersten DM in dieser Freiluftsaison, ging es ihr doch hauptsächlich darum, „schmerzfrei zu springen und kontinuierlich besser zu werden“, so Max. Vielleicht war aber genau das ihr Erfolgsgeheimnis auf dem Weg zum Titel. Alle Höhen von 1,70 Meter bis hin zum Siegsprung über 1,83 Meter meisterte die Werderanerin im ersten Versuch. „Ich habe absolut nicht mit dem Titel gerechnet, bin aber gerade deshalb umso glücklicher, dass es tatsächlich geklappt hat. Ich möchte es nicht versäumen, meinem Trainer Roman Fricke Danke zu sagen, denn er hat das Training nach meiner geplanten Pause perfekt gesteuert“, sagte Mareike Max nach dem Wettkampf.

Zweite Bremer Einzelmedaille von Philip Kass

Eher schon ein wenig geplant war die zweite Bremer Einzelmedaille von Stabhochsprung-Ass Philip Kass. „Ich hatte im Vorfeld gesagt, dass Philip mindestens 5,20 Meter springen muss, um eine Medaille zu gewinnen, und genau das ist heute eingetreten“, meinte sein Vater und Coach Leszek Kass. Hinter dem souveränen 19-jährigen Titelgewinner und U 20-WM-Starter Bo Kanda Lita Baehre aus Leverkusen (5,55 m) und Julian Otchere aus Mannheim (5,30 m) entwickelte sich ein spannender Zweikampf um die Bronzemedaille zwischen dem Werderaner und Tom Linus Humann (Schweriner SC). Beide Athleten meisterten die 5,20 Meter im ersten Versuch und erhielten wegen exakt der gleichen Anzahl an Fehlversuchen beide Bronze.

Nur wenige Minuten später trat das neu zusammengestellte 4x100-Meter Staffelquartett des SVW mit Tino Dolata, Fabian Netzlaff, Timo Lange und Fabian Linne in Aktion. Hinter den favorisierten Teams des TV Wattenscheid 01 (40,73 Sek.) und der LG Rhein-Wied (41,05 Sek.) gewann das Werder-Quartett in 41,65 Sekunden ebenfalls Bronze. „Die Jungs haben das Optimum rausgeholt heute, es freut mich sehr, dass ihnen ein derart gutes Rennen gelungen ist“, so Werders Sprinttrainer Andrei Fabrizius, der das Team mit Andriy Wornart auf die Meisterschaften vorbereitet hat.

Pech für das Frauen-Quartett

Einiges Pech hatte dagegen das Frauen-Quartett des Bremer LT über die 4x100 Meter zu verzeichnen. Erstmals wollten Anneke und Marit Köpp, Isabel Bierwirth und Leonie Hönekopp (alle TuS Komet Arsten) in ein U23-DM-Finale einziehen. In ihrem Vorlauf überliefen sie in Führung liegend jedoch den zweiten Wechsel und schieden aus. „Wir werden die Staffel jetzt umstellen und mit einer neuen Reihenfolge nächste Woche bei den Norddeutschen Meisterschaften wieder angreifen“, erklärte BLT-Trainer Jens Ellrott.

Besser lief es dann in der Langstaffel über 4x400 Meter. Anneke Köpp, Leonie Hönekopp, Marit Köpp und Anna Kremming (BTV von 1877) rannten 3:57,75 Minuten und auf Platz neun. Anneke Köpp schaffte zudem in ihrem zweiten Juniorenjahr mit 12,18 Sekunden über 100 Meter die zweitschnellste Zeit ihrer Karriere. Die männliche 4x400-Meter-Staffel des SV Werder mit Said Gilani, Tobias Tedsen, Fabian Linne und Leo Haupt lief 3:23,29 Minuten und auf Platz zwölf. Über 200 Meter verpasste Fabian Linne (SVW) den Endlauf in 21,92 Sekunden nur um neun Hundertstel.