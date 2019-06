Auf der Elfstedentocht der Ruderer über 210 Kilometer von Dokkum nach Leeuwarden kam Hendrik Nagel (Bremer Ruderverein von 1882) hochzufrieden ins Ziel – obwohl er den geplanten Sieg verpasst hatte. Die Regatta wird in Zweiern gerudert. Ein Team besteht aber aus bis zu zwölf Personen, die sich abwechseln. Eine gute Koordination an den Wechselstellen ist also wichtig, um wenig Zeit zu verlieren und die Logistik ist herausfordernd, weil sich die Wechselbesatzungen zur richtigen Zeit am Wechselpunkt treffen müssen.

Für Nagel war es die zweite Teilnahme an der Elfstedentocht. Im vergangenen Jahr war er kurzfristiger Ersatz für eine Hamburger Mannschaft. Diesmal wurde er frühzeitig von den Drittplatzierten des Vorjahres kontaktiert. „Das Team wollte sich bewusst größer aufstellen, um dieses Jahr um den Sieg zu fahren“, berichtet Nagel, der als Langstrecken-Experte gilt und das Angebot gern annahm. Mit insgesamt acht Sportlern im Team ging es um den ersten deutschen Sieg bei der Traditionsveranstaltung.

Der Wettkampf startete um 20 Uhr und für die Ruderer ging es zuerst in die Dunkelheit. „Umso mehr waren die vielen niedrigen Brücken eine Herausforderung. Teilweise lagen wir flach in den Booten, um durchzupassen“, so Nagel. Auf den ersten 30 Kilometern lag Nagels Boot in der Führungsgruppe, zuweilen auch ganz an der Spitze.

Als Hauptkonkurrenten stellten sich im Laue des Rennens Groninger Studenten heraus, die erst zurückfielen, dann aber einen Vorsprung auf bis zu fünf Minuten herausfuhren. Dann ging es Schlag auf Schlag: „Wir waren nur noch vier Minuten zurück. Die Groninger legten einen schnellen Abschnitt hin und wir machten einen Navigationsfehler“, beschreibt der Bremer Student die entscheidende Phase. „Da waren es zehn Minuten Abstand und das Rennen entschieden.“

Zuletzt wuchs der Abstand zwischen den beiden Konkurrenten noch ein bisschen. Für Nagel aber kein Grund zu Traurigkeit. Mit 17:07 Stunden war sein Team beachtlich unterwegs. Die Sieger hatten nicht nur Nationalmannschaftsruderer an Bord, sondern einfach auch zwei Ruderer mehr im Team, mit dem sie einen neuen Streckenrekord aufstellten. Nur, dass es mit einem deutschen Siegerboot wieder nicht geklappt hat, bedauert er. Aber Langstreckenruderer haben ja weit gesetzte Ziele.