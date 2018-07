Training und Wettkampf: Philip Kass mit Vater und Trainer Leszek in der Leichtathletik-Halle im Weserstadion – und beim Aufstieg in luftige Höhe. (Fotos: Kuhaupt (L) / Großmann (r))

Bremen. Grrrrgggh! Wenn man die Saison als Comic erzählen wollte, dann müsste jetzt wohl so etwas in die Sprechblase. Die Saison des Bremer Stabhochspringers Philip Kass ist nun so gut wie gelaufen, vielleicht ist sie auch ganz gelaufen, wenn er nicht doch noch mal zu einem Meeting fährt, irgendwann im September vielleicht. Und diese Saison, seine erste im Männer-Bereich, sie ist nicht so gewesen, dass man sie als Erfolgsstory verkaufen könnte. „Das nervt schon, dass ich nicht vorangekommen bin“, sagt Philip Kass.

Der Nicht-Vorangekommen-Satz erzählt eine Menge über den bald 20-jährigen Athleten, den die Bremer Sportszene vor zwei Jahren zum Sportler des Jahres gewählt hatte. Darüber, wie er so ist. Über seinen Ehrgeiz, sein Selbstverständnis als Leistungssportler. Zunächst aber gehört dieser Satz relativiert. Denn eigentlich ist Kass ja sehr wohl vorangekommen. Nur nicht, was die nackten Zahlen anbelangt, die sich im Leistungssport manchmal sehr nackt und kalt anfühlen können. Grrrgggh! 2017 hatte er 5,31 Meter geschafft und sich damit nicht nur für die U 23-EM qualifiziert, sondern sogar für die Deutschen Meisterschaften, für die der Großen. 2018 steht bislang eine Höhe von 5,20 Meter. Das hat nicht gereicht für die Deutschen Meisterschaften, die an diesem Wochenende in Nürnberg ausgetragen werden. Dafür hätte es zehn Zentimeter höher gehen müssen.

„Ich weiß, dass ich höher springen kann“, sagt Philip Kass. Auch Leszek Kass weiß das, sein Vater und Trainer beim SV Werder. 5,40 Meter hatten sie angepeilt für 2018, und der Vater hat die Fünf-vierzig bei seinem Sohn ja auch schon gesehen. Letztens in Hamburg war das, bei den Norddeutschen Meisterschaften. Problem: Es war beim Einspringen. Da baumelte ein Seil 5,50 Meter hoch, das hing ein wenig durch. „Also netto 5,40“, sagt Leszek Kass, und sein Sohn hatte sich brutto wie netto da schön 'rübergeschraubt. „Das war super, das Einspringen“, erzählt der Trainer.

Als es drauf ankam, war nix mehr super. Das Timing beim Anlauf, die Wahl der Stäbe, der Abstand der Ständer – es hakte. Dreimal fiel die Latte bei der Einstiegshöhe von 4,90 Meter. Beim dritten Mal war er hoch genug über der Latte. Aber nicht tief genug, wie es im Fachjargon heißt. Er plumpste quasi von oben auf die Latte. Stabhochsprung ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Ein Versuch ist ein Bewegungsablauf, der aus 27 einzelnen Bewegungsbausteinen bestehen soll, sagen Fachleute. Lauter Mikrokosmen als Makrokosmos. Wenn ein Baustein nicht passt, kann alles wie ein Kartenhaus zusammenfallen.

Diese Saison passte zu wenig zusammen, sie war eine Art Übergangssaison. Erstes Jahr Männer, weniger Wettkämpfe, kein guter Wettkampf-Rhythmus, kein Anreiz durch eine internationale Meisterschaft. Die kommt erst 2019, da will er zur U 23-EM und möglichst 5,50 Meter springen. Eine Oberschenkel-Verletzung sorgte diesmal im Mai für drei Wochen Ausfall in einer wichtigen Phase der Saison. Trotz vielversprechender Trainingswerte wurde es einfach nicht seine Saison. Der Oberschenkel zwickt gerade schon wieder.

„Es war die falsche Entscheidung beim Ständer-Abstand“, sagt Vater Kass zum missratenen Wettkampf in Hamburg. Es wäre die letzte Chance gewesen, sich für die Titelkämpfe in Nürnberg zu qualifizieren. „Ich hab‘ mir vielleicht zu viel Druck gemacht“, sagt Sohn Kass. Er sei ja eigentlich eher so der lockere Typ. Auch das Abi, das er in diesem Frühjahr an der Blumenthaler „Oberschule an der Egge“ zu wuppen hatte, habe ihn nicht all zu sehr unter Stress gesetzt.

Aber im Sport: Da sei er der Typ, der will. Der Typ, der da am Anlauf steht und da oben 'rüber will. Der gern mal zum härteren Stab greift. Zu einem, der eigentlich für schwerere Menschen als ihn gedacht sind. Weil er sich damit dann höher hinauskatapultieren kann. Als er im vergangenen Jahr 5,31 Meter überflogen hatte, sei er nur zu 70 Prozent zufrieden gewesen. Die unzufriedenen 30 Prozent wollten, dass er auch die nächste Höhe, die 5,36 noch meistert. „Du Trottel“, schimpfe er sich innerlich selbst aus, wenn er einen Versuch aus Laxheit vermurkst habe.

Ehrgeiz haben, furchtlos sein, sich Druck machen – das sind unverzichtbare Eigenschaften bei solch einem anspruchsvollen Sport wie Stabhochsprung. Ein bisschen sind sie aber auch Segen und Fluch zugleich. Verkrampft man beim Anlauf, klappt es erst recht nicht. „Man braucht das richtige Gefühl“, sagt Philip Kass, „für den Stab, für seinen Körper.“ Er hält Stabhochsprung nicht nur für die anspruchsvollste, sondern auch die spektakulärste Disziplin der Leichtathletik. Es sei schon „ein geiles Gefühl“, so atemberaubend aufzusteigen.

Wie hoch kann es noch gehen? Vier Meter, das könne quasi jeder schaffen, sagt er. Für fünf Meter bräuchte man schon ein gewisses Bewegungstalent. „Weltrekord (6,16 Meter, Anm. d. Red.) werd‘ ich sicher nicht mehr springen“, sagt Philip Kass, dazu sei er wohl nicht besessen genug. „Aber ich denke, ich kann 5,70 springen.“ Und wer weiß, unter noch professionelleren Bedingungen, dann wohl nicht mehr in Bremen, ginge vielleicht sogar mehr. Ab 5,70 Meter, sagt der Trainervater, da höre im Stabhochsprung das Mittelmaß auf.

Zur Sache

Werder-Staffel will unter die Top Ten

Wahrscheinlich wird es diesmal nicht zu einer Medaille für Bremens Aktive bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften reichen, dennoch sollten die Athleten des SV Werder und des Bremer LT eine gute Rolle spielen können. Allen voran die 4x100-Meter-Staffeln. Werders Männer streben eine Zeit unter 41 Sekunden und eine Top-Ten-Platzierung an.

Noch einen Tick besser könnten Werders Frauen abschneiden. „Unter 46 Sekunden und unter die Top Acht, das ist realistisch“, sagt Sportwart Andrei Fabrizius. Anneke und Marit Köpp, Isabel Bierwirth und Leonie Hönekopp (alle BLT/TuS Komet Arsten) wollen Saisonbestleistung und sich so in die obere Hälfte der 32 gemeldeten Staffeln laufen. „Für die Mädels ist die Teilnahme an der DM der ‚Großen‘ Motivation und Belohnung“, sagt Trainer Jens Ellrott.

Hinzu kommen die Starts von Fabian Netzlaff über 100 m, von Svea Kittner und Sandra Dinkeldein über jeweils 100 und 200 m sowie von Mareike Max (alle SV Werder) im Hochsprung.