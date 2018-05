Damit hätten sie ihre Spielklasse normalerweise gehalten, würde es nicht noch die so genannte „gleitende Skala“ geben, die durch den Absturz der HSG Bützfleth/Drochtersen und des TuS Sulingen aus der Verbandsliga zu einem Mehrabsteiger in der Landesliga führt.

Das kann nur noch dadurch abgewendet werden, dass der VfL Horneburg seine beiden Aufstiegsspiele zur Verbandsliga gegen den TV Dinklage gewinnt. Die Entscheidung darüber fällt am 26. Mai. Insofern war es auch nicht die Landesliga-Uhr des SVGO, die fünf Minuten vor Spielschluss aufgrund von Wackelkontakten und der Anzeige mehrerer unsinniger Spielzeiten abgeschaltet werden musste.

„Meine Jungs haben ihren Job erfüllt, sie haben gezeigt, dass sie eigentlich in diese Klasse gehören“, meinte der SVGO-Spielertrainer Holger Langer. Als bedürfe es nach den jüngsten Resultaten seines Teams mit zwei Heimsiegen in Folge noch einen Beweis, zeigte er auf das ansprechende Abschlussresultat gegen den Tabellendritten aus Horneburg, gegen den seine Mannschaft eine engagierte Leistung gezeigt hatte. Schließlich war der erste Vergleich noch mit dem Rekordergebnis von 30:50 an den Klub aus dem Alten Land gegangen, der sich diesmal für seinen Fünf-Tore-Erfolg erheblich mehr mühen musste. „Das war ein schönes Spiel“, stellte der scheidende SVGO-Abwehr-Trainer Jochen Feldermann fest. „Wir haben einen starken Schritt nach vorne gemacht, haben im Angriff spielerisch zugelegt und agieren hinten mittlerweile als Team.“

Nach dem 9:11-Anschlusstreffer von Nino Feldermann wurde dem Gastgeber jedoch zunächst erst einmal vor Augen geführt, dass seine Vorgezogenen in der 5:1-Abwehr körperlich zu schmächtig waren, um sich mit den durchsetzungsstarken Niedersachsen messen zu können. Die setzten sich daher auch prompt auf 18:10 ab. Per Auszeit stoppten die Gelb-Blauen den VfL-Sturmlauf und sortierten ihre Verteidigungsreihe neu. Dabei bremsten vor allem zwei Maßnahmen die Gäste aus: Das Versetzen von Björn Bischof an die Abwehrspitze, der den Angriff des Tabellendritten ab diesem Zeitpunkt körperlich enorm beackerte. Und die Hereinnahme von Philip Schmidt auf die Deckungs-Halbposition, der dort wie ein Fels in der Brandung stand.

Im Angriff war wiederum Steven Hinrichs der Unruheherd des SVGO, der seinem Gegner mit einer hohen Trefferquote insgesamt 15 Tore einschenkte. Auch Philip Schmidt strahlte mit beherzten Würfen aus der zweiten Reihe immer wieder Gefahr aus. Am Kreis setzte sich Dennis Behrmann mehrfach stark in Szene, er hatte jedoch gegen Ende der Spielzeit bei einigen seiner Würfe etwas Abschlusspech.

Als Steven Hinrichs zum 20:21 traf, hatte der SV Grambke-Oslebshausen in den darauffolgenden 13 Spielminuten bis zum 28:29 von Dennis Behrmann einige Male die Chance auf den Ausgleich. Die Gelb-Blauen nutzten sie aber nicht und fielen auf 31:36 zurück. Dadurch fuhr der VfL Horneburg einen völlig verdienten Auswärtssieg ein. Trotzdem hatten die Zuschauer ein unterhaltsames Spiel gesehen und mit einer lautstarken Unterstützung von den Rängen für einen stimmungsvollen, positiven Saisonabschluss gesorgt. Zur Belohnung spendierte ihnen Ihr Team am Ende Freibier und Grillwürste. „Jetzt muss der VfL Horneburg nur noch einmal für uns spielen“, setzt Holger Langer auf seinen finalen Gegner.

SV Grambke-Oslebshausen: Entelmann, Mulinski; Feldermann (3), Fuchs (4/1), P. Hinrichs (2), Behrmann (3), Rüttjerott, Langer, S. Hinrichs (15/3), Hägermann, Hergert (1), Bischof (3), Schmidt (5), Rosemeier (1).