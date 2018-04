“ Hatten die Bremerinnen im Hinspiel bereits überzeugen und deutlich gewinnen können (34:14), gab sich das Team um Top-Angreiferin Christine Köster (neun Tore/drei Siebenmeter) nach den mahnenden Worten seines Trainers auch in eigener Halle keine Blöße – und schickte die Gegnerinnen mit einem noch deutlicheren 41:19 (19:6)-Erfolg wieder zurück nach Hause.

Wie alle Endspiele, die Habenhausen bis zum Saisonende noch bestreiten muss, sei auch dieses ebenso wichtig gewesen, „denn nun geht es in die finale Endphase der Saison“, erläuterte Klische. Mit den zweiten Mannschaften von Werder Bremen und dem TV Oyten stehen dem ATSV laut Klische zum Abschluss der Spielzeit noch „zwei richtig große Brocken“ bevor. „Wir fokussieren uns aber jetzt erst einmal auf Werder“, sagte der Coach, „wo wir im Auswärtsspiel ohne unsere geliebte Backe unbedingt Punkten wollen.“

Dafür würde unter der Woche „ordentlich trainiert“, versicherte Klische, der sich nach dem fulminanten Heimsieg vor allem über die Einstellung seiner Spielerinnen freute. Phoenix wollte viele Eins-gegen-eins-Situationen schaffen, sich durchwühlen oder dann an den Kreis abspielen. "Das haben sie oft probiert, zumeist mit gleich zwei Kreisläuferinnen gleichzeitig.“ Glücklicherweise waren wir gut vorbereitet“, lobte Marcel Klische, „und die Mannschaft war heiß auf die zwei wichtigen Punkte.“ Die Abwehr habe sich gut auf die Gegnerinnen einstellen können und „eine großartige Arbeit geleistet“ (Klische).

Von Beginn an dominierten die Gastgeberinnen die Partie und lagen schnell mit drei Toren in Front (fünfte Spielminute). Diesen Vorsprung bauten die ATSV-Frauen kontinuierlich aus und gingen schließlich mit einer komfortablen Führung in die Pause. „Das ganze Team hat sich hervorragen präsentiert“, lobte Klische, „von der ersten Minute an waren alle voll konzentriert und haben sich gegenseitig toll unterstützt und sehr gut miteinander harmoniert.“

Besonders Sabine Peek im Zusammenspiel mit Kim-Anna Heidorn seien für die Gäste schwer zu umkurven gewesen, „aber insgesamt war es eine sehr gute Abwehrarbeit der ganzen Mannschaft“, betonte der ATSV-Coach zufrieden. Bestes Beispiel dafür sei die Zeit zwischen der 16. Spielminute und dem Halbzeitpfiff gewesen – in dieser Phase gelang den Gästen kein einziger Treffer. Juliana Bohlen war im ATSV-Tor ordentlich aufgelegt, auch Bente Rave auf Rechtsaußen war super drauf und erzielte per Tempogegenstoß gleich fünf Tore. „Letztlich waren wir auf allen Positionen etwas frischer und schneller,“, meinte Klische, „besonders, wenn es darum ging, mit dem Ball in der Hand eine Entscheidung zu treffen, waren wir sehr fit.“ Dazu konnte der Trainer aus dem Vollen schöpfen und auf allen Positionen munter wechseln, da sich der ATSV Unterstützung aus der zweiten Mannschaft geholt hatte. „Uns fehlen eben immer noch einige langzeitverletzte Spielerinnen“, erklärte der Trainer, der dem Saisonendspurt dennoch gelassen entgegen sehe. „Wir werden uns bei Werder und gegen Oyten natürlich so teuer wie möglich verkaufen “, versicherte der Trainer, „schließlich wollen wir nichts zu verschenken und wollen auch nicht den Hauch des Verdachtes einer Wettbewerbsverzerrung aufkommen lassen.“

ATSV Habenhausen: Bohlen; Rother, Ohnesorge, Burwinkel (2), True (2), Klün (5/1), Köster (9/3), Beisch (4), Lange (1), Peek (3), Wefer (2), Rave (5), Heidorn (5), Sell (3).