Ski-WM in Are

Holdener im Slalom mit Chancen auf drittes Gold

Wendy Holdener hat nach den Goldmedaillen in der Kombination und im Team-Event gute Chancen auf den dritten Titel bei den Ski-Weltmeisterschaften in Are.