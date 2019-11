Holger Meier (rechts) beim Selbstbehauptungslehrgang bei Villa Vital. (Privat, frei)

Holger Meier und Villa-Vital-Cheftrainer Stefan Buben haben gemeinsam in der Judo-Bundesliga gekämpft und pflegen ihre Freundschaft nun schon seit mehr als 25 Jahren und da war ein Lehrgang in Mahndorf längst überfällig. "Durch seine beruflichen Erfahrungen brachte Holger Meier sein Wissen kindgerecht an die Fünf- bis Achtjährigen weiter.