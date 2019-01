2. Regionalliga: Weser Baskets/BTS Neustadt bezwingen SC Rist Wedel II 77:60

Holpriger Start - souveräner Sieg

Christian Markwort

Bremen. Diese Szene stand sinnbildlich für den Verlauf des ersten Viertels: Alireza Bashiri will den Ball in der Begegnung in der 2. Basketball-Regionalliga der Männer zwischen Gastgeber SC Rist Wedel II und den Weser Baskets/BTS Neustadt für die Gäste in Richtung gegnerischen Korb treiben, verheddert sich allerdings im Dribbling, der Ball geht ins Seitenaus und die Hausherren kommen nach dem folgenden Einwurf zu einem einfachen Korberfolg.