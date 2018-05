Kiel dürfte mögliche Bundesliga-Heimspiele nun doch im eigenen Stadion austragen. (dpa)

Die Deutsche Fußball Liga erteilte dem Tabellen-Dritten der 2. Liga nach Angaben vom Mittwoch eine Ausnahmegenehmigung, die an Auflagen geknüpft ist.

Kiel spielt noch in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg um den Aufstieg in Liga eins. Holstein habe umfangreiche Zusagen gegenüber der DFL gemacht, hieß es. Unter anderem will der Club durch eine Zusatztribüne die erforderliche Kapazität von 15 000 Zuschauerplätzen im Holstein-Stadion ermöglichen. Zuletzt war darüber spekuliert worden, dass die Kieler nach Hannover umziehen könnten. Auch im Weserstadion hatten sie angefragt. (dpa/jfj)