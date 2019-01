Angelique Kerber besiegte in Perth die Schweizerin Belinda Bencic. Foto: Tony Mcdonough/AAP (Tony Mcdonough / dpa)

Damit fällt die Entscheidung im abschließenden Mixed zwischen Kerber und Alexander Zverev sowie Bencic und Roger Federer. Zverev hatte im Endspiel der inoffiziellen Mixed-WM in Perth zum Auftakt 4:6, 2:6 gegen Federer verloren. Im vorigen Jahr hatten das Schweizer Duo im Finale durch den Erfolg im Mixed mit 2:1 die Oberhand behalten.

Alexander Zverev hatte gegen Roger Federer kaum eine Chance. Foto: Trevor Collens/AP (Trevor Collens / dpa)

Kerber entschied gegen Bencic auch das vierte Einzel in dieser Woche zu ihren Gunsten. Die Weltranglisten-Zweite lag im ersten Satz schnell 3:0 vorn, dann fand die einstige Top-Ten-Spielerin Bencic besser in die nun ausgeglichene Partie. Die 21-Jährige mischte aber weiterhin mehr Fehler in ihr Spiel. Kerber blieb aggressiv, schlug unter den Augen ihres neuen Trainers Rainer Schüttler stabil auf und hatte bei der 5:3-Führung im zweiten Satz den Sieg vor Augen. Ausgerechnet danach gab die 30-Jährige zum 5:5 und 6:6 ihr Service ab. Im Tiebreak machte Kerber den Erfolg mit dem dritten Matchball nach 1:29 Stunden perfekt. (dpa)